Thời sự sáng 28/9: Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, học sinh trả lại 32 triệu đồng

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt

Đồ đạc tại tầng 1 của ngôi nhà bị lửa thiêu rụi. Ảnh: CACC

Hồi 5h12 ngày 27/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại nhà dân số 263, ngõ 42 phố Thịnh Liệt (phường Hoàng Mai, Hà Nội).

Đám cháy kéo dài trước khi lực lượng PCCC tiếp cận, sinh nhiều khói, khí độc, có nguy cơ lan lên các tầng trên, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Xác định còn người mắc kẹt khi lửa đã bao trùm tầng 1, chỉ huy chữa cháy phân công cán bộ, chiến sĩ tiếp cận qua tầng tum nhà liền kề, đưa 2 người ra ngoài an toàn.

Sau khi được đưa ra ngoài an toàn, 2 người bị nạn được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra sức khỏe, sơ cứu và chăm sóc ban đầu.

Đến 5h40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Hai học sinh Hà Nội mang 32 triệu đồng nhặt được đến công an tìm chủ nhân

Hai học sinh mang 32 triệu đồng đến công an nhờ trả lại người đánh rơi. Ảnh: CACC

Ngày 23/9, hai học sinh Nguyễn Hoài An, lớp 6D5, Trường THCS Xuân Canh và Nguyễn Đức Huy Hoàng, lớp 4A2, Trường Tiểu học Đông Hội, cùng trú tại xã Đông Anh, nhặt được số tiền 32 triệu đồng.

Sau khi nhặt được tiền, hai em đã mang toàn bộ tài sản đến Công an xã Đông Anh, nhờ xác minh, tìm người đánh rơi để trao trả.

Qua xác minh, công an xác định chủ nhân số tiền là anh Trịnh Minh Cảnh. Toàn bộ 32 triệu đồng sau đó được trao trả cho anh.

Con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn, cha tử vong

Đối tượng Nông Hồng Quảng. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Ngày 27/9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ Nông Hồng Quảng (SN 1987, trú xã Ia Đal) để điều tra về hành vi giết người.

Sau khi uống rượu về, thấy nhà cửa bừa bộn, lộn xộn, Quảng bực tức vì cho rằng cha ruột là ông Nông Văn Th. (SN 1956) ở nhà không dọn dẹp. Quảng đã đổ can xăng xuống nền rồi châm lửa đốt nhà, khiến cha ruột tử vong.