Thời sự sáng 28/10: Khởi tố giám đốc công ty luật trong vụ lừa đảo hơn 5,2 tỷ

Khởi tố giám đốc công ty luật liên quan vụ lừa đảo hơn 5,2 tỷ đồng

Ngày 27/10, Công an TP Bắc Ninh cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Dương Văn Quang, Giám đốc Công ty luật TNHH An Tâm Phúc, thuộc Đoàn Luật sư TP Bắc Ninh, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định, lệnh tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền phê chuẩn.

Dương Văn Quang tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình tư vấn, hỗ trợ một khách hàng giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn, Quang bị cáo buộc đã lợi dụng sự tin tưởng của người này, đưa ra thông tin gian dối liên quan đến việc giải quyết tranh chấp và mua bán nhà, đất để nhiều lần yêu cầu giao tiền.

Với thủ đoạn trên, Quang chiếm đoạt tổng cộng 5,25 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, bị can không thực hiện các nội dung đã cam kết trong hợp đồng dịch vụ pháp lý mà sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ đề nghị dùng tài sản bị thu giữ bồi thường cho bị hại

Sáng 27/10, phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế" do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu tiếp tục với phần công bố cáo trạng của VKS.

Phó Đức Nam bị dẫn giải vào phòng xét xử. Ảnh: Thạch Thảo

VKS xác định có đủ cơ sở kết luận Phó Đức Nam phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ lừa đảo, với tài sản chiếm đoạt là hơn 1.559 tỷ đồng.

919 người bị hại được triệu tập đến tòa. Họ đề nghị xử lý các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu được bồi thường số tiền đã bị chiếm đoạt.

Liên quan việc này, bị cáo Phó Đức Nam đề nghị được sử dụng tài sản đã bị thu giữ để bồi thường cho các bị hại.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ cũng đề nghị được sử dụng toàn bộ tài sản đã bị thu giữ để bồi thường cho các bị hại. Nếu còn thừa, bị cáo Ngọ xin tự nguyện nộp sung công quỹ nhà nước.

Dùng flycam tìm kiếm hai nam sinh lớp 10 mất tích ở Thanh Hóa

Lực lượng công an, quân đội cùng người dân đang huy động nhân lực, phương tiện chuyên dụng để tìm kiếm hai nam sinh lớp 10 mất tích khi xuống tắm sông Mã ở Thanh Hóa.

Trao đổi với VietNamNet chiều 27/10, ông Phạm Minh Vũ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú (Thanh Hóa), cho biết lực lượng cứu nạn, cứu hộ cùng người dân vẫn đang khẩn trương tìm kiếm hai nam sinh lớp 10 mất tích trên sông Mã, đoạn qua thôn Bắc Sơn, xã Cẩm Tú.

Lực lượng chức năng sử dụng flycam để quan sát từ trên cao, hỗ trợ việc tìm kiếm. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 26/10, ba nam sinh lớp 10 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Cẩm Thủy ra sông Mã chơi rồi xuống tắm. Do nước sâu, chảy xiết, hai em bị cuốn ra xa và mất tích. Nam sinh còn lại bơi được vào bờ.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai tìm kiếm xuyên đêm.

Đến 15h30 ngày 27/10, công tác tìm kiếm hai nam sinh vẫn đang được khẩn trương triển khai.