Thời sự sáng 27/10: Shark Bình xuất hiện tại tòa, chồng chém vợ tử vong

Hình ảnh Shark Bình xuất hiện tại tòa

Sáng 26/10, TAND TP Hà Nội đưa vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế" do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) xuất hiện tại phiên tòa.

Trong vụ án này, Shark Bình cùng 2 cộng sự là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị đưa ra xét xử về tội Rửa tiền.

Mr Pips bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1.568 tỷ đồng. Bị cáo dùng số tiền lớn do phạm tội mà có để mua nhiều tài sản, bất động sản, phạm tội Rửa tiền.

Chồng chém vợ tử vong sau trận cãi vã

Ngày 26/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Hưng Thịnh, khiến một người phụ nữ tử vong.

Khu vực hiện trường vụ án mạng. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, tối 25/10, vợ chồng chị T. cãi nhau do mâu thuẫn tình cảm. Sau đó, chị T. bỏ về nhà cha mẹ ruột.

Người chồng cầm dao đuổi theo chị T. Khi gặp vợ trên đường, người này dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống và tử vong.

Cơ quan công an đã tạm giữ chồng chị T. là H.M.D. (SN 1987, ngụ xã Hưng Thịnh).

Tìm thấy người đàn ông dưới vực nhờ dấu vết bên khe suối

Người đàn ông dân tộc Mông bị ngã xuống vực sâu khi đi lấy củi trong rừng ở Tuyên Quang đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh, đưa đi cấp cứu trong đêm.

Ông Thào Văn Sùng đi lấy củi sau đó bị ngã rồi bất tỉnh dưới vực sâu. Ảnh: TM

Trước đó, khoảng 10h ngày 25/10, ông Thào Vản Sùng (62 tuổi, dân tộc Mông, trú tại thôn Sủng Lảng) một mình vào khu vực rừng và khe suối thuộc thôn Há Già để lấy củi. Đến 17h cùng ngày, không thấy ông Sùng trở về, gia đình cùng người dân trong thôn tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Khoảng 21h30, tổ tìm kiếm phát hiện chiếc mũ của ông Sùng nằm bên bờ khe suối thuộc thôn Há Già. Từ dấu vết này, lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm ra các khu vực xung quanh.

Đến 22h cùng ngày, lực lượng cứu hộ phát hiện ông Sùng nằm bất tỉnh dưới một vực sâu, cách vị trí tìm thấy chiếc mũ khoảng 400m.

Đến sáng 26/10, ông Sùng đã tỉnh lại, các chỉ số sinh tồn dần ổn định.