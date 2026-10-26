Thời sự sáng 26/10: Tai nạn 4 người tử vong ở Hải Phòng

Tai nạn xe máy lúc rạng sáng ở Hải Phòng, 4 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Trần Tất Văn. Ảnh: CTV

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc gần 2h sáng nay (25/10), trên đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn trước Trung tâm thương mại Aeon Mall, thuộc phường Thạch Khôi.

Thông tin từ phường Thạch Khôi cho hay 4 thanh thiếu niên đã tử vong sau tai nạn giao thông giữa hai xe máy. Cơ quan công an nhận định đây là vụ va chạm giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng nhưng không có yếu tố đua xe, phóng ẩu.

Cảnh sát giải cứu người phụ nữ nước ngoài rơi xuống hố sâu ở Đà Lạt

Khu vực người phụ nữ nước ngoài gặp nạn. Ảnh: Thái Ngọc

Sáng 25/10, bà Goh Shu Wen (quốc tịch Malaysia) cùng bạn đi leo núi Hòn Bồ ở phường Lâm Viên - Đà Lạt để ngắm cảnh. Trong lúc di chuyển, bà Goh Shu Wen không may rơi xuống một chiếc hố sâu khoảng 10m. Đây là hố khai thác khoáng sản đã bị bỏ hoang từ lâu.

Do địa hình miệng hố nhỏ hẹp và sâu với đường kính miệng hố chỉ chừng 70cm, lực lượng cứu nạn đã phải dựng giá đỡ phía trên, sử dụng hệ thống dây chuyên dụng để đưa người trực tiếp xuống tiếp cận nạn nhân.

Sau đó, nữ du khách đã được đưa lên khỏi hố an toàn. Nạn nhân bị thương ở vùng cổ chân phải và được lực lượng chức năng sơ cứu tại chỗ trước khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều trị.

11 người vận chuyển hơn 6 tấn thực phẩm qua biên giới, một số thùng bốc mùi hôi thối

Khoảng 5h ngày 22/10, tại khu vực biên giới Hồ Tràng Vinh, thuộc thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, tổ công tác Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Hèn kiểm tra, phát hiện 11 đối tượng đang bốc vác, vận chuyển hàng hóa trái phép. Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, một số đối tượng điều khiển bè mảng và ô tô bỏ chạy.

Tại hiện trường, lực lượng biên phòng thu giữ 5.150kg nầm lợn đông lạnh, 1.000kg trứng gà non đông lạnh, 3 bè mảng gắn máy và một ô tô bán tải mang biển kiểm soát 14K-154.05. Số thực phẩm được đựng trong các thùng xốp, trong đó một số thùng đã bốc mùi hôi thối.

Đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ

Các đối tượng khai nhận được thuê bốc vác, vận chuyển số hàng trên với tiền công 500.000 đồng/người.

Từ tối 21/10, nhóm này vận chuyển hàng từ các xe bán tải xuống bè mảng, sau đó di chuyển theo lòng hồ đến địa điểm định sẵn để chờ thời cơ đưa hàng lên bờ. Đến khoảng 5h ngày 22/10, khi các đối tượng đang bốc hàng lên xe, lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ.