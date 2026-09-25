Thời sự sáng 25/9: Xét xử vụ Công ty GFDI lừa hơn 7.100 khách hàng

Xét xử vụ Công ty GFDI lừa hơn 7.100 khách hàng

Sáng 24/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI), với 7.108 bị hại và hàng nghìn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.

Phiên tòa xét xử trực tiếp tại điểm cầu TAND TP Đà Nẵng. Ảnh: HG

5 bị cáo cùng bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm Nguyễn Quang Hoàng (38 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty GFDI); Nguyễn Đỗ Đạt (34 tuổi, Giám đốc tài chính); Trần Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi, Trưởng phòng ngân quỹ); Tô Hồng Trà (35 tuổi, Giám đốc Sở giao dịch hội sở) và Trần Thị Kiều Trang (38 tuổi, Phó Giám đốc Sở giao dịch hội sở).

Đây là một trong những phiên tòa có số lượng bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập lớn tại Đà Nẵng.

Tìm thấy thi thể nữ tài xế bị nước cuốn mất tích cùng ô tô

Sáng 24/9, Công an phường Bình Long (TP Đồng Nai) cho biết, đã tìm thấy thi thể bà T.T.B.L. (46 tuổi, ngụ phường An Lộc, TP Đồng Nai), nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi trong lúc điều khiển ô tô vào chiều 22/9.

Thi thể bà L. đã được tìm thấy và đưa lên bờ. Ảnh: A.X

Thi thể nạn nhân được phát hiện tại hồ Xa Cát, cách vị trí ô tô bị nước cuốn khoảng 300m. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm để trục vớt phương tiện gặp nạn.

6.000m³ đất đá sạt xuống lấp kín đường, cô lập xóm hơn 100 người

Ngày 24/9, trao đổi với PV Thời sự báo VietNamNet, ông Hà Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Tân Hợp, cho biết sau đợt mưa kéo dài, ngày 19/9, tuyến đường thuộc thôn Gốc Gạo xảy ra sạt lở. Đây là tuyến đường dẫn vào xóm Cầu Trên, nơi có 37 hộ với hơn 100 nhân khẩu.

Điểm sạt lở khiến tuyến đường vào xóm Cầu Trên, xã Tân Hợp bị chia cắt. Ảnh: Đức Mậu

Ông Kiên cho biết, theo kiểm tra của cán bộ địa phương, cuộc sống của người dân xóm Cầu Trên vẫn được đảm bảo các nhu yếu phẩm thiết yếu. Tuy nhiên, việc khắc phục sạt lở đất đá để thông tuyến gặp nhiều khó khăn do khu vực phía trên mái taluy tiếp tục sạt xuống.

Biển báo, vạch kẻ định khoảng cách xuất hiện trên cầu Nhật Tân

Những ngày gần đây, người tham gia giao thông trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) bắt đầu thấy hệ thống biển báo và vạch kẻ định khoảng cách được lắp đặt.

Ghi nhận của PV VietNamNet vào sáng 24/9, tại chiều đường từ trung tâm thành phố đi sân bay Nội Bài, lực lượng chức năng đã lắp đặt biển báo và vạch kẻ tại 3 vị trí.

Tại mỗi vị trí có 5 biển báo, lần lượt thể hiện các mốc 0, 50, 100, 150 và 200m. Tương ứng với các biển báo là những vạch sơn trên mặt đường để người điều khiển phương tiện ước lượng khoảng cách với xe phía trước.

Một gia đình ở TPHCM bị tấn công, 2 người tử vong

Hiện trường phòng trọ - nơi xảy ra vụ án mạng, được niêm phong để phục vụ điều tra.

Chiều 24/9, tại phòng trọ đường Hồ Văn Tắng (xã Củ Chi, TPHCM) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng. Nghi phạm (khoảng 25 tuổi) quay lại tìm vợ sau thời gian ly thân do mâu thuẫn, sau đó dùng hung khí tấn công 4 người trong gia đình vợ.

Hậu quả khiến người vợ và chị vợ tử vong, cha vợ cùng người cháu bị thương nặng. Công an TPHCM đã bắt giữ nghi phạm và niêm phong hiện trường để điều tra.