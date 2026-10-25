Thời sự sáng 25/10: Bắt giữ phạm nhân trốn Trại giam A2

Bắt được một trong 4 phạm nhân trốn Trại giam A2

Lê Văn Cường tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Khoảng 4h30 ngày 24/10, khi kiểm tra xe khách trên quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, lực lượng công an phát hiện Lê Văn Cường, 32 tuổi, phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2, nên đã khống chế, bắt giữ.

Theo hồ sơ, Cường trú xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ, đang chấp hành án tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chiều 21/10, khi đang lao động tại Đội 43, Phân trại số 1, Trại giam A2 thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an), Cường cùng 3 phạm nhân khác lợi dụng sơ hở để bỏ trốn.

Sau khi phát hiện vụ việc, chiều 22/10, Giám thị Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với cả 4 phạm nhân.

Hai nữ giảng viên liên quan đường dây làm giả gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ

Ngày 24/10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can để điều tra liên quan đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô lớn, hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Trong số này, 8 bị can bị bắt tạm giam, gồm Hoàng Văn Đạt (33 tuổi), Trần Anh Hào (31 tuổi), Hoàng Văn Dũng (33 tuổi), Nguyễn Văn Tình (38 tuổi), Đỗ Văn Hùng (55 tuổi), Hoàng Quốc Lập (32 tuổi), Hoàng Minh Tưởng (32 tuổi) và Hoàng Văn Nam (22 tuổi).

Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: CACC

Hai bị can Đỗ Hạnh Dung (47 tuổi, trú tại Hà Nội) và Trần Thị Thoa (41 tuổi, trú tại Quảng Ninh), đều là giảng viên đại học, bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo thống kê sơ bộ, từ năm 2024 đến nay, đường dây đã sản xuất, bán ra thị trường gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Ô tô tải tông xe container trên cao tốc, phụ xe tử vong

Ô tô tải tông mạnh vào đuôi xe container, hàng hóa văng khắp nơi. Ảnh: A.X

Ngày 24/10, lực lượng chức năng TP Đồng Nai đang phối hợp điều tra vụ tai nạn giữa xe tải và xe đầu kéo trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, gần 0h cùng ngày, xe đầu kéo BKS 83H-014.XX, kéo theo rơ-moóc, lưu thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây theo hướng Đồng Nai đi TPHCM.

Khi đến Km27+200, đoạn qua phường Long Thành, TP Đồng Nai, xe tải BKS 74H-006.XX bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe container chạy cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến đầu xe tải biến dạng nghiêm trọng. Người đi đường hỗ trợ phá cửa, đưa phụ xe bị thương nặng ở vùng đầu đi cấp cứu, nhưng nạn nhân tử vong sau đó.