Thời sự sáng 23/10: Khởi tố nữ tài xế Lexus tăng ga bỏ chạy

Khởi tố nữ tài xế Lexus tăng ga bỏ chạy

Ngày 22/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Kim Anh (32 tuổi, trú phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan công an, khoảng 16h05 ngày 19/10, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai làm nhiệm vụ trên đường Trần Phú, phường Cam Đường.

Cơ quan chức năng thi hành các quyết định tố tụng đối với Lê Kim Anh. Ảnh: CACC

Phát hiện ô tô Lexus biển số 24A-412.53 do Kim Anh điều khiển chạy với tốc độ 59km/h tại đoạn đường cho phép tối đa 50km/h, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Khi được thông báo lỗi vi phạm, Kim Anh không xuất trình được giấy tờ xe và giấy phép lái xe.

Khi được yêu cầu vào vị trí làm việc, Kim Anh không chấp hành mà lên ô tô, đóng cửa, nổ máy để rời đi. Dù cán bộ CSGT và 2 cán bộ cảnh sát cơ động nhiều lần ra tín hiệu dừng xe, nữ tài xế vẫn điều khiển ô tô tiến lên, lùi lại rồi tăng ga bỏ chạy.

Sau sự việc, Văn phòng Cơ quan CSĐT và Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an phường Cam Đường xác minh, yêu cầu Kim Anh đưa ô tô trở lại hiện trường để lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

Lời khai của kẻ đập kính ô tô, cầm dao đâm người đàn ông tử vong ở Hà Nội

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã tạm giữ Nguyễn Quý Hoan (47 tuổi, trú phường Bồ Đề) để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, Hoan khai nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc nghi vợ cũ là chị H. có quan hệ tình cảm với anh Đ từ tháng 7/2026. Dù đã ly hôn, Hoan cho biết vẫn còn tình cảm với chị H.

Theo lời khai ban đầu, chiều 20/10, Hoan đến một quán nước trên phố Bắc Cầu ngồi chờ vợ cũ. Khoảng 17h, phát hiện ô tô mang biển số 15K-616.XX đi qua, Hoan nghi người lái xe là anh Đ., đang trên đường đến gặp chị H.

Hoan lập tức điều khiển xe máy đuổi theo. Đến đầu ngõ 220 phố Bắc Cầu, người này vượt lên, nhìn qua cửa kính bên lái và xác định người trong ô tô là anh Đ.

Không mở được cửa xe, Hoan quay lại xe máy, mở cốp lấy chiếc búa đã chuẩn bị sẵn rồi liên tiếp đập vào kính cửa bên lái khiến kính vỡ.

Theo lời khai, anh Đ. giằng được chiếc búa từ tay Hoan và nói: “Hoan ơi, mày làm thế là mày chết rồi”. Sau đó, Hoan dùng tay trái đấm hai cái vào miệng anh Đ. rồi lên xe máy rời đi.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Tuy nhiên, khi đi được khoảng 200-300m, đến khu vực một cửa hàng bán thịt lợn, Hoan nhìn thấy con dao đặt trên bàn. Bực tức vì cho rằng anh Đ. có quan hệ tình cảm với vợ cũ, Hoan dừng xe, lấy dao rồi quay lại tìm nạn nhân.

Khi phát hiện anh Đ. đang định quay đầu ô tô, Hoan dừng xe máy cạnh cửa bên lái, dùng dao đâm, chém nạn nhân nhiều nhát khiến anh Đ. tử vong.

Sau khi gây án, Hoan để lại dao trong ô tô của nạn nhân rồi điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Lấy ý kiến về điều chỉnh 3 xã với 4.000ha từ Phú Thọ về Hà Nội

Từ ngày 22-25/10, UBND TP Hà Nội tổ chức lấy ý kiến người dân về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch về lập hồ sơ đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, phục vụ trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 2, khóa 16.

Ảnh: UBND TP Hà Nội

Theo kế hoạch, diện tích dự kiến điều chỉnh từ Phú Thọ về Hà Nội là 4.006,38ha, gồm 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm.

Phạm vi liên quan đến xã Ba Vì, xã Yên Xuân của Hà Nội và các xã Thịnh Minh, Lương Sơn, phường Kỳ Sơn của Phú Thọ. Việc điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Vườn quốc gia Ba Vì; nâng cao đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển khu vực giáp ranh và Vùng Thủ đô.