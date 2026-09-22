Thời sự sáng 22/9: Cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội; bắt giang hồ cộm cán 'Hoàng Nato'

Cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội, 5 người mắc kẹt được cảnh sát cứu

Khoảng 8h45 ngày 21/9, hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng số 24 phố Trần Vỹ, phường Phú Diễn, TP Hà Nội.

Thời điểm trên, người dân phát hiện khói đen dày đặc bốc ra từ ngôi nhà. Những người bên trong chạy ra ngoài hô hoán.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: Đình Hiếu

Nhận tin báo, Công an phường Phú Diễn phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy, tìm kiếm người mắc kẹt.

Đến khoảng 9h25, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng cứu được 5 người và đưa đến Bệnh viện 198 cấp cứu.

Liên tiếp 4 trận động đất xảy ra ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi rạng sáng 21/9

Trong hơn 4 giờ rạng sáng 21/9, 4 trận động đất được ghi nhận tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Các trận động đất đều có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Theo Viện Các Khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 0h10’57’’ ngày 21/9 tại khu vực xã Trà Linh, TP Đà Nẵng.

Trận động đất có độ lớn M2,6, xảy ra tại tọa độ 14,978 độ vĩ Bắc - 108,097 độ kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Vị trí chấn tâm trận động đất M2,6 xảy ra lúc 0h10 ngày 21/9 tại khu vực xã Trà Linh, TP Đà Nẵng. Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất

Khoảng 26 phút sau, lúc 0h37’28’’, một trận động đất có độ lớn M2,8 xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi, với tọa độ 14,829 độ vĩ Bắc - 108,239 độ kinh Đông.

Đến 3h38’40’’, khu vực xã Trà Tân, TP Đà Nẵng xảy ra trận động đất có độ lớn M2,7. Vị trí chấn tâm được xác định tại tọa độ 15,205 độ vĩ Bắc - 108,180 độ kinh Đông.

Trận thứ tư xảy ra lúc 4h20’15’’ tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi, có độ lớn M3,0, ở tọa độ 14,948 độ vĩ Bắc - 108,168 độ kinh Đông. Đây là trận lớn nhất trong 4 trận động đất được ghi nhận rạng sáng cùng ngày.

Bắt giang hồ cộm cán 'Hoàng Nato', chặt đứt 8 đường dây tội phạm

Ngày 21/9, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố, xử lý 126 đối tượng liên quan đến chuỗi đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị đấu tranh triệt phá.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM đã bắt giữ Dương Minh Tuấn (tức “Hoàng Nato”, SN 1983, ngụ phường Gia Định, TPHCM), một đối tượng giang hồ cộm cán.

Đối tượng Dương Minh Tuấn, tức "Hoàng Nato". Ảnh: CACC

Tiếp tục “lần theo dòng chảy ma túy”, lực lượng phá án đã truy xét triệt để từng đầu mối thông tin dù là nhỏ nhất; qua đó bóc gỡ toàn bộ 8 đường dây tội phạm quy mô lớn.

Trong số 126 đối tượng bị bắt và xử lý, có nhiều đối tượng tự xưng giang hồ trên mạng xã hội, 5 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc và 4 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc).

Danh tính cô gái sinh năm 2003 môi giới mại dâm theo 'tour du lịch', giá 10-15 triệu đồng

Ngày 21/9, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết khoảng 0h30 ngày 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh phối hợp Công an xã Nguyễn Huệ kiểm tra đột xuất homestay K.H trên địa bàn.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 cặp nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm và đã lập biên bản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định những người mua dâm liên hệ với M.P.T. (SN 2003, trú xã Đàm Thủy) qua mạng xã hội để tìm người bán dâm.

Cảnh sát phát hiện đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Ảnh: Công an Cao Bằng

Sau đó, M.P.T. kết nối với một số phụ nữ trên địa bàn, thỏa thuận mức giá từ 10-15 triệu đồng mỗi lần mua bán dâm.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với M.P.T. để phục vụ điều tra.