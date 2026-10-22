Thời sự sáng 22/10: Kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai kháng cáo

Chìm tàu cá, 4 người mất tích

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã thông tin về việc tàu cá bị chìm trên biển khiến 4 ngư dân mất tích.

Khoảng 15h cùng ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng nhận được thông báo về tàu cá (công suất 56 CV, dài 12,3m, hành nghề câu) do ông N.V.H. (44 tuổi, trú phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) làm thuyền trưởng, bị chìm trên biển.

Khi xảy ra sự cố, trên tàu có 4 người. Vị trí tàu gặp nạn cách vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã liên lạc với tàu cá nhưng không thấy phản hồi. Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực tàu cá gặp nạn để chủ động hỗ trợ, tham gia cứu nạn khi có điều kiện.

Kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai kháng cáo

Ngày 21/10, bị cáo Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Đồng Nai) đã có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6/10. Ảnh: Hoàng Anh.

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM, một trong hai luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại, cũng xác nhận thông tin trên do TAND thông báo.

Trước đó, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vào ngày 6/10, TAND TP Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh 6 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tử hình về tội "Giết người", tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Mở rộng vụ Hải Sapa TV: Bắt tạm giam nữ kế toán Lê Thanh Hiển

Ngày 21/10, Công an tỉnh Lào Cai thông tin Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Hiển (45 tuổi) và Đỗ Kim Chung (34 tuổi), cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Cơ quan CSĐT thi hành các quyết định tố tụng đối với Lê Thanh Hiển. Ảnh: CACC

Hai bị can là kế toán và thủ quỹ Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam (Công ty Hoàng Nam), bị điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiển và Chung bị cáo buộc giúp sức cho Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty Hoàng Nam, lập hai hệ thống sổ sách kế toán, che giấu doanh thu, gây thiệt hại cho nhà nước.

Đây là diễn biến mới trong quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan Vũ Hoàng Hải, thường gọi là Hải Sapa TV, cùng các cá nhân, tổ chức liên quan.