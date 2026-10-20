Thời sự sáng 20/10: Cháy dãy nhà trọ tự phát sau tiếng nổ lớn ở Hà Nội

Cháy dãy nhà trọ tự phát sau tiếng nổ lớn ở Hà Nội

Khoảng 7h30 ngày 19/10, một vụ cháy xảy ra tại dãy nhà trọ tự phát trong ngõ 67 Phùng Khoang, phía sau Chung cư An Lạc, phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Lửa bao trùm khu nhà trọ

Theo nhân chứng, trước khi đám cháy bùng phát, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, lửa bùng lên dữ dội tại dãy nhà trọ.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội điều động 5 xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa. Ghi nhận tại hiện trường, khu vực xảy ra cháy có dãy nhà trọ tự phát cùng nhiều kho, xưởng.

Tảng đá 15m3 rơi trúng nhà dân sau động đất

Sau trận động đất có độ lớn 4,2 ở Sơn La, một tảng đá lớn rơi vào nhà dân tại xã Mai Sơn. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ hộ dân di dời khẩn cấp.

Tảng đá lớn rơi vào một hộ gia đình tại tiểu khu 17, xã Mai Sơn. Ảnh: TTSL

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch UBND xã Mai Sơn, cho biết địa phương ghi nhận một nhà dân tại tiểu khu 17 bị ảnh hưởng do đá rơi sau trận động đất vào sáng 19/10.

Theo bà Hồng, ngôi nhà bị tảng đá khoảng 15m3 rơi trúng là nhà tạm, nằm gần đồi núi. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng làm đổ tường nhà, một số đồ dùng hư hỏng.

Ngay sau sự việc, chính quyền xã đã huy động các lực lượng liên quan đến hiện trường, hỗ trợ gia đình di dời khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ tiếp tục xảy ra động đất, đá rơi.

8 ô tô đỗ trước một chung cư bị đập vỡ kính

Ngày 19/10, theo ghi nhận của PV Thời sự báo VietNamNet, tại khu vực vỉa hè trước một chung cư nằm trên đường Quang Trung (thuộc phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An), nhiều ô tô bị đập vỡ kính.

Hàng loạt ô tô bị đập vỡ kính. Ảnh: T.T

Tại hiện trường, kính vỡ văng tung tóe dưới nền đất. Đồ đạc bên trong một số ô tô bị xáo trộn.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Thành Vinh xác nhận có 8 ô tô bị đập vỡ kính cửa sổ tại khu vực vỉa hè trước một chung cư trên địa bàn.

Sau khi nhận tin báo, Công an phường đã có mặt ghi nhận hiện trường, tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.