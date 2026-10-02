Thời sự sáng 2/10: Khởi tố 28 lãnh đạo, cán bộ thuộc 4 bộ, ngành

Lộ tình tiết bất ngờ trong vụ dùng điếu cày đuổi đánh người ở Ninh Bình

Sáng 1/10, trao đổi với PV Thời sự báo VietNamNet, ông Nguyễn Văn Hào (thường gọi Cường Dê), chủ nhà hàng nơi ông Dương Văn Hưng (64 tuổi) làm việc tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, cho biết ông đã gửi đơn đến cơ quan công an trước khi xảy ra vụ việc ông Hưng cầm điếu cày đuổi đánh một nam thanh niên.

Nam thanh niên livestream trên mạng xã hội, có lời lẽ lăng mạ ông Dương Văn Hưng. Ảnh chụp màn hình

Theo ông Hào, người bị ông Hưng đuổi đánh trong clip là anh N.V.T. Người này nhiều lần đến nhà hàng chửi bới, khiêu khích ông Hưng.

“Trong làm ăn, nhà hàng của tôi không có mâu thuẫn hay cạnh tranh gì với nhà hàng dê của gia đình anh T. Tuy nhiên, anh T. đã nhiều lần sang quán gây rối. Ngày 19/9, tôi đã gửi đơn đến Công an phường Tây Hoa Lư và Công an tỉnh Ninh Bình để yêu cầu làm rõ sự việc”, ông Hào nói.

Chủ nhà hàng cho biết sẽ hỗ trợ ông Hưng các thủ tục và chi phí phát sinh liên quan đến vụ việc.

Khởi tố chủ công ty sản xuất thực phẩm giảm cân chứa chất cấm trong vụ án Ngân 98

Ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương (SN 1992, trú phường Từ Liêm, TP Hà Nội) - chủ Công ty TNHH Sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla, cùng Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng để điều tra các sai phạm liên quan.

Ba bị can liên quan vụ án Ngân 98 (từ trái qua): Nguyễn Thị Thanh Hoa, Lê Hữu Hoàng và Đặng Thiên Hương. Ảnh: CACC

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) thực hiện.

Theo tin tức từ cơ quan điều tra, Đặng Thiên Hương được xác định là "nguồn cung" thực phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98.

Khởi tố 28 lãnh đạo, cán bộ thuộc 4 bộ, ngành sửa số liệu quan trắc

Sáng 1/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết, đơn vị và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) vừa khởi tố 3 vụ án hình sự, 28 bị can về hành vi “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại 4 bộ, ngành.

Trong đó, tại Viện Khoa học công nghệ năng lượng và môi trường (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), đã khởi tố 1 Giám đốc và 1 nguyên Giám đốc Trung tâm tại TPHCM; 1 Phó Giám đốc Trung tâm tại Đà Nẵng; 2 trưởng phòng, 2 phó trưởng phòng và 1 nhân viên tại Hà Nội.

Tại Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động (thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) đã khởi tố 1 Giám đốc và 1 Phó Giám đốc Trạm quan trắc và phân tích môi trường lao động; 1 Trưởng phòng và 1 Phó trưởng phòng tại Hà Nội; 1 Phân Viện trưởng, 1 Phó Phân Viện trưởng, 1 Trưởng phòng và 1 Phó trưởng phòng tại Phân viện ở miền Trung.

Cơ quan điều tra phân tích mẫu. Ảnh: C04

Tại Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch (thuộc Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương), đã khởi tố 1 Giám đốc Trung tâm, 1 Phó Giám đốc Trung tâm, 1 Trưởng phòng và 2 Phó Trưởng phòng.

Tại Trung tâm Kỹ thuật môi trường và An toàn hóa chất (thuộc Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Bộ Tài chính), đã khởi tố 1 Giám đốc Trung tâm, 2 Phó Giám đốc Trung tâm, 1 Trưởng phòng, 2 Phó Trưởng phòng và 1 nhân viên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc. Những sự việc này đã diễn ra trong thời gian dài.

Sát giờ tuyên án, bà Nguyễn Thị Kim Tiến và 7 bị cáo nộp thêm gần 1,8 tỷ đồng

Chiều 1/10, trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo có đơn kháng cáo, có 8/10 bị cáo đã nộp thêm tiền khắc phục hậu quả.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến nộp thêm 1,1 tỷ đồng; Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm (Ban YTTĐ, Bộ Y tế) nộp 170 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Trần Văn Sinh, cựu Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán, Ban YTTĐ, nộp 200 triệu đồng; Đào Xuân Sinh, Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng SHT, và Hoàng Xuân Hiệp, cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng, mỗi người nộp 20 triệu đồng.

Nguyễn Kim Trung, cựu Phó Giám đốc Ban YTTĐ, nộp 100 triệu đồng; Lê Văn Cư, cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, nộp 50 triệu đồng; Nguyễn Doãn Tú, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế, nộp thêm 120 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền 8 bị cáo nộp thêm để khắc phục hậu quả là 1,78 tỷ đồng.