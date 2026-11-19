Ông Lê Thanh Thản nhận sai, nói phương án đền bù cho người mua nhà

Ngày 18/11, TAND TP đưa ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) ra xét xử về tội Lừa dối khách hàng. Liên quan đến vụ án, 5 bị cáo khác bị xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản và những người liên quan. Ảnh: CTV

Theo cáo buộc, “đại gia điếu cày” đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng dù những căn hộ này không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ). Qua đó, bị cáo thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền được xác định gây thiệt hại cho 519 khách hàng.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, ông Lê Thanh Thản khai, trong quá trình thực hiện dự án, do mải tập trung triển khai xây dựng nên bị cáo không hoàn thiện các thủ tục theo quy định, dẫn đến sai phạm.

Bị cáo thừa nhận, theo quy hoạch được phê duyệt, có 2 tầng được bố trí làm khách sạn và văn phòng. Tuy nhiên, công ty đã tự ý chuyển đổi công năng từ khu dịch vụ căn hộ văn phòng, khách sạn sang căn hộ để ở lâu dài.

“Bị cáo thấy sai phạm ở chỗ đó. Bị cáo làm sai vì đã xây dựng sai mục đích, sai quy hoạch”, ông Lê Thanh Thản thừa nhận.

HĐXX phiên tòa. Ảnh: CTV

HĐXX thẩm vấn bị cáo Lê Thanh Thản:

Bị cáo đưa ra thông tin không đúng, có phải là hành vi gian dối không?

- Gian dối

Như thế có phải là lừa dối khách hàng không?

- Đúng là lừa dối.

Nếu dự án của bị cáo không được cấp sổ đỏ thì khách hàng có mua không?

- Việc truy tố bị cáo là đúng tội, nhưng con số hưởng lợi hơn 500 tỷ đồng là không đúng. Bị cáo bỏ ra hơn 500 tỷ để xây dựng căn hộ, nhưng bị cáo không được hưởng lợi tất chỗ đó. Số tiền 500 tỷ đó còn bao gồm cả tiền xây dựng dự án, phải trừ đi số tiền bị cáo đã bỏ ra để xây dự án thì mới ra số tiền bị cáo hưởng lợi.

Bị cáo có phương án khắc phục hậu quả như thế nào?

- Bị cáo đưa ra 2 phương án. Thứ nhất, nếu dân muốn trả tiền thì bị cáo trả tiền. Hôm qua, bị cáo đã chuyển 530 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án. Thứ hai, nếu khách hàng muốn chuyển nhà sang vị trí khác thì bị cáo cũng sẽ bố trí.

Người đàn ông vào trụ sở bắn Giám đốc Công ty Lâm nghiệp ở Đồng Nai rồi tự sát

Chiều 18/11, Công an TP Đồng Nai cho biết, đang tiếp tục điều tra vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người xảy ra tại trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai (ấp Ngọc Định, xã Định Quán).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CATP

Theo tin tức ban đầu, khoảng 14h ngày 17/11, Nguyễn Thanh Tuấn (49 tuổi, ngụ xã Định Quán) mang súng đến trụ sở công ty trên.

Tại đây, Tuấn dùng súng bắn vào đầu ông N.M.C. (48 tuổi, Giám đốc công ty) khiến nạn nhân bị thương nặng, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Tuấn rời khỏi hiện trường, di chuyển đến khuôn viên Tịnh xá Bửu Sơn (ấp Phú Hiệp, xã Định Quán) rồi dùng súng bắn vào đầu mình để tự sát.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa Tuấn đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu. Sau đó, nghi phạm được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TP Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một khẩu súng, 8 viên đạn, một vỏ đạn cùng nhiều tang vật liên quan.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan.

Đề nghị tử hình giang hồ "anh Cơ quận 8" và 5 bị cáo

Sau hơn 1 ngày diễn ra phiên xét xử, ngày 18/11, đại diện VKSND TPHCM đã đề nghị mức án đối với bị cáo Lê Thanh Tú (thường gọi "anh Cơ quận 8") và 23 đồng phạm.

Theo đại diện VKS, hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, cần phải xử lý nghiêm để răn đe.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: TP

Do đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt tử hình bị cáo Lê Thanh Tú về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 5-6 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Cùng bị đề nghị án tử hình còn có các bị cáo: Lai Vi Thiệu, Huỳnh Tấn Thiện, Bùi Văn Sơn, Nguyễn Hữu Truyện và Nguyễn Kim Phước.

Bị cáo Lê Thị Thanh Hà (người tình của Tú) cùng 5 bị cáo khác bị đề nghị mức án chung thân; bị cáo Lê Phạm Hiểu Ly (thường gọi "Ly Meo") bị đề nghị mức án 1-2 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”.