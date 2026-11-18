Bắt chủ tài khoản Facebook ‘Thành Lê Lai’ và người quản trị TikTok ‘Hảo Hán Mini’

Ngày 17/11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Tấn Thành (SN 1977, ngụ phường Bến Thành) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Đối tượng Phan Tấn Thành, chủ tài khoản Facebook “Thành Lê Lai”. Ảnh: CA

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Hiếu Thịnh (SN 2002, ngụ xã Nhà Bè), người quản lý tài khoản TikTok “Hảo Hán Mini” (ID: @haohanminivietnam) do có dấu hiệu của tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSHS Công an TPHCM phát hiện tài khoản Facebook “Thành Lê Lai” thường xuyên đăng tải các đoạn video có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, xâm phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, quyền lợi hợp pháp của cá nhân.

Vào cuộc xác minh, công an xác định Phan Tấn Thành là người trực tiếp tạo lập và quản trị trang Facebook này.

Tại cơ quan điều tra, Thành thừa nhận đã tự quay và đăng tải các video trên. Toàn bộ nội dung đều do bị can tự tưởng tượng, bịa đặt nhằm mục đích gây sự chú ý, thu hút tương tác để phục vụ hoạt động kinh doanh cá nhân trên mạng.

Đối tượng Phan Hiếu Thịnh, chủ tài khoản Tiktok “Hảo Hán Mini”. ảnh: CA

Mở rộng điều tra, Công an TPHCM làm rõ vai trò của Phan Hiếu Thịnh. Theo lời khai, từ khoảng tháng 9/2026, Thịnh theo dõi tài khoản Facebook “Thành Lê Lai Q1”, tải các video của Thành về điện thoại rồi đăng tải lại lên kênh TikTok “Hảo Hán Mini” kèm các tiêu đề giật gân.

Phát hiện 7 cặp mua bán dâm tại các cơ sở massage ở TPHCM

Ngày 17/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố 8 bị can về các tội “Chứa mại dâm” và “Môi giới mại dâm” xảy ra tại cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư, cơ sở Regal và hộ kinh doanh Kati.

Trước đó, cuối tháng 10, Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, phát hiện 7 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Nữ nhân viên một cơ sở massage bị bắt quả tang phục vụ khách tới bến. Ảnh: CA

Tại cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư, số 52-54 đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 cặp nam nữ mua bán dâm.

Tại cơ sở Regal, số 29 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, công an phát hiện thêm 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Đối với hộ kinh doanh Kati, tại số 15B/26 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, từ việc bắt quả tang một cặp nam nữ mua bán dâm tại khách sạn trên đường Mạc Thị Bưởi, công an mở rộng điều tra, làm rõ đường dây môi giới mại dâm gồm 4 người: Nguyễn Thị Lệ Thu, Lư Bách Lương, Nguyễn Quỳnh Giang và Nguyễn Tôn Nhật Trung.

Danh tính đối tượng cướp 278 tờ vé số của người đàn ông khuyết tật

Ngày 17/11, Công an xã Đông Thạnh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tạm giữ hình sự để củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Đặng Xuân Trung (SN 1994) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Nghi phạm Đặng Xuân Trung cùng tang vật vé số vụ cướp giật. Ảnh: CACC

Trước đó, lúc 8h10 ngày 14/11, Công an xã Đông Thạnh tiếp nhận trình báo của ông H.V.D. (SN 1964, ngụ xã Bình Mỹ) về việc bị kẻ gian cướp giật 278 tờ vé số, tổng trị giá 2,78 triệu đồng.

Ngay khi nhận tin tức, Công an xã Đông Thạnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét.

Đến khoảng 12h10 cùng ngày, tức sau 4 giờ tiếp nhận trình báo, công an đã xác định và đưa Đặng Xuân Trung về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.