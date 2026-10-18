Thời sự sáng 18/10: Cháy lớn quán massage ở TPHCM, xác minh 6 phụ nữ ở đèo Hải Vân

Cháy lớn quán massage 3 tầng ở TPHCM, khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy với ngọn lửa đỏ rực. Ảnh: MK

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h sáng 17/10, tại căn nhà 3 tầng là cơ sở kinh doanh dịch vụ massage nằm trên đường Lê Văn Lương (phường Tân Hưng, TPHCM), cách trung tâm thương mại Lotte Mart khoảng 500m.

Thời điểm trên, người dân phát hiện lửa đỏ rực kèm khói đen bốc lên từ cơ sở massage đang tạm đóng cửa để sửa chữa.

Đến 10h20, lực lượng cứu hỏa đã cơ bản khống chế được đám cháy và tiếp tục phun nước làm mát, phòng ngừa nguy cơ lửa bùng phát trở lại.

Xác minh vụ 6 phụ nữ mặc 'đồng phục', ngồi bệt giữa khúc cua trên đèo Hải Vân

Hình ảnh nhóm 6 phụ nữ ngồi giữa khúc cua ở đèo Hải Vân để chụp ảnh. Ảnh: T.T

Ngày 17/10, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng) cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh hình ảnh nhóm người ngồi giữa đường đèo Hải Vân để chụp ảnh.

Trước đó, cùng ngày, mạng xã hội lan truyền hình ảnh 6 phụ nữ mặc trang phục tương tự nhau, ngồi bệt giữa lòng đường tại một khúc cua trên đèo Hải Vân, gần di tích Hải Vân quan. Vị trí nhóm ngồi chụp ảnh là đoạn cua có độ dốc lớn, tầm nhìn hạn chế. Trong khi đó, nhiều phương tiện, gồm ô tô và xe máy, vẫn lưu thông qua lại ngay sát nhóm này.

Lừa lấy ô tô của bạn đi cầm cố, rồi trộm lại để trả

Bị cáo Đỗ Văn Bình tại phiên tòa. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Ngày 17/10, TAND TP Quảng Ninh cho biết đã xét xử Đỗ Văn Bình (SN 1995, quê Thanh Hóa, trú tại phường Quang Hanh, Quảng Ninh) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản.

Vừa chấp hành xong án tù chưa đầy 5 tháng, Đỗ Văn Bình lừa lấy ô tô của người bạn mang đi cầm cố. Khi không có tiền chuộc, Bình dùng chìa khóa dự phòng trộm lại chính chiếc xe này để trả cho chủ sở hữu.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Bình 12 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 24 năm 6 tháng tù.