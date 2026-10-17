Thời sự sáng 17/10: TikToker 'Sơn Thụy Khuê' bị bắt

Công an Hà Nội bắt TikToker ‘Sơn Thụy Khuê’

Ngày 16/10, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an phường Cửa Nam triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có Nguyễn Quốc Hưng (tức “Sơn Thụy Khuê”).

Đối tượng Nguyễn Quốc Hưng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, chiều 30/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực phố Tràng Tiền, tổ công tác Công an phường Cửa Nam phát hiện, bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu liên quan đến các đối tượng khác, Công an phường Cửa Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội, khẩn trương đấu tranh, truy xét nguồn gốc số ma túy.

Chưa đầy 48 giờ sau, lực lượng chức năng lần ra nguồn cung, đồng thời đột kích một địa điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong khu dân cư. Tại đây, công an thu giữ gần 25g ma túy đá.

Theo dõi camera, sát hại vợ hờ tại nhà nghỉ

Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Gỡi (39 tuổi, trú xã Đại Hải, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Lê Văn Gỡi. Ảnh: CACC

Theo tin tức ban đầu, Gỡi và bà L.T.T. (45 tuổi, trú xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ) chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2013, có một con chung nhưng không đăng ký kết hôn.

Trong thời gian làm việc tại TPHCM, Gỡi theo dõi camera tại nhà và nghi ngờ bà T. có quan hệ tình cảm với người khác. Do đó, Gỡi trở về tìm gặp bà T.

Theo lời khai ban đầu của Gỡi, khoảng 12h ngày 10/10, Gỡi và bà T. đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở khu vực 1, phường Vị Tân, TP Cần Thơ.

Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn. Gỡi dùng tay siết cổ bà T. khiến nạn nhân tử vong. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, Gỡi nhờ người quản lý nhà nghỉ trình báo vụ việc với Công an phường Vị Tân.

Nhận tin báo, lực lượng công an khẩn trương xác minh, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ vụ việc.

Nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành sắp hầu tòa

Theo quyết định của TAND TP Hà Nội, ngày 2/11 tới tòa sẽ mở phiên xử sơ thẩm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Công ty Thiên Minh Đức) Chu Thị Thành và các đồng phạm.

Các bị can Chu Thị Thành, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên, Chu Đức Mạnh. Ảnh: Bộ Công an

Bà Chu Thị Thành cùng 22 người khác bị đưa ra xét xử về các tội Tham ô tài sản; In phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước và Trốn thuế. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 4 ngày.

Trong đó, bị cáo Chu Thị Thành (SN 1960, Chủ tịch Hội đồng quản trị) bị đưa ra xét xử về tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.