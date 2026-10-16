Thời sự sáng 16/10: Khởi tố giang hồ mạng 'Ngọc Rambo'

Giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' bị khởi tố

Ngày 15/10, Công an TP Bắc Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Ngọc, tức “Ngọc Rambo”, cùng 5 đối tượng khác để điều tra về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Đối tượng Lê Thanh Ngọc, tức “Ngọc Rambo” tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong tháng 9/2026, Lê Thanh Ngọc (tức “Ngọc Rambo”, SN 1989, trú phường Lục Nam, TP Bắc Ninh) cùng các đối tượng Nguyễn Thị Hiền (SN 1993, trú phường Lục Nam); Nguyễn Văn Hương (SN 1977), Nguyễn Công Hải (SN 1994), Lài Thành Viên (SN 1993) và Phạm Thanh Đức (SN 1986) đã có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Tài xế tông tử vong nữ sinh ở Vĩnh Long lĩnh án 30 tháng tù

Sáng 15/10, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung 2 năm 6 tháng tù giam về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị cáo Trung là tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong vào ngày 4/9/2024.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung tại tòa vào sáng 15/10

HĐXX xác định lỗi hoàn toàn thuộc về bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung, dẫn đến tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo HĐXX, bị cáo Bảo Trung không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Các tình tiết giảm nhẹ gồm gia đình đã tự nguyện nộp 150 triệu đồng khắc phục hậu quả, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

Tuy nhiên, HĐXX không chấp nhận việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ liên quan đến hạn chế khả năng nhận thức và thành khẩn khai báo, do bị cáo chưa khai báo đầy đủ, chưa thể hiện rõ sự ăn năn hối cải.

Hà Nội ô nhiễm không khí, nhà cao tầng trở nên 'tàng hình'

Sáng ngày 15/10, nội thành Hà Nội chìm trong lớp không khí mờ đục. Theo ghi nhận của phóng viên tại khu đô thị Xa La (Hà Đông), lớp bụi mù khiến tầm nhìn bị hạn chế. Các tòa nhà cao tầng chìm trong một lớp mù trắng đục.

Lớp mù dày đặc tại khu vực Hà Đông.

Theo số liệu từ Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (Cục Môi trường, Bộ NN&MT), chất lượng không khí của Hà Nội ngày 15/10 đứng đầu cả nước về mức độ ô nhiễm với chỉ số AQI là 154 (chạm ngưỡng đỏ).

Trong đó, khu vực Thanh Xuân đứng đầu cả nước về chỉ số ô nhiễm, đồng thời cũng nằm trong top 100 khu vực ô nhiễm nhất thế giới.

Số liệu từ IQAir cho thấy, chỉ số ô nhiễm của Hà Nội vào lúc 8h ngày 15/10 là 175, đứng thứ 3 trên thế giới về chỉ số ô nhiễm, sau thành phố Medan (Indonesia) và Singapore.

Ở ngưỡng này, những người khỏe mạnh cũng bắt đầu cảm nhận được các tác động tiêu cực, trong khi nhóm người nhạy cảm dễ gặp vấn đề nghiêm trọng về hô hấp.