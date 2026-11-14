Thời sự sáng 14/11: Thông tin vụ con dâu đánh mẹ chồng hơn 90 tuổi

Lãnh đạo xã nói gì về clip con dâu đánh mẹ chồng hơn 90 tuổi ngã xuống sân ở Hà Nội?

Liên quan đoạn clip ghi lại cảnh một cụ bà bị người phụ nữ đánh đập lan truyền trên mạng xã hội, ngày 13/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Xuân Hải, Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn (Hà Nội) xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Hình ảnh cụ bà bị người phụ nữ đánh trong video lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Theo ông Hải, người phụ nữ trong clip là con dâu của cụ bà, giữa hai người trước đó đã phát sinh mâu thuẫn. Trong một lần xảy ra tranh cãi, người con dâu đã có hành vi hành hung mẹ chồng hơn 90 tuổi.

Vụ việc xảy ra vào tháng 10/2025. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền địa phương đã mời những người liên quan lên làm việc để xử lý.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn, từ thời điểm đó đến nay, địa phương chưa ghi nhận vụ việc tương tự tái diễn. Tuy nhiên, giữa mẹ chồng và con dâu vẫn phát sinh những bất hòa nhỏ nhặt trong cuộc sống. Có thể vì vậy, người thân của cụ bà đã đăng tải đoạn clip vụ việc xảy ra từ năm 2025 lên mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hồng Sơn đã mời những người liên quan lên làm việc. Tại đây, lực lượng công an yêu cầu người đăng tải clip gỡ bỏ nội dung trên mạng xã hội và người này đã chấp hành.

2 nạn nhân tử vong, 10 người bị thương trong vụ nổ làm sập nhà ở TPHCM

Theo thông tin cập nhật từ UBND phường Tân Thuận (TPHCM), vụ nổ làm sập nhà dân trên đường Bùi Văn Ba đã khiến 2 người tử vong và 10 người bị thương.

Cụ thể, ngoài nạn nhân N.V.N. (37 tuổi) tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Thị Thập, đến cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thêm một thi thể bị vùi lấp trong đống đổ nát. Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để phục vụ công tác xác minh danh tính và xử lý theo quy định.

Đối với 10 trường hợp bị thương, các nạn nhân được chuyển đến nhiều cơ sở y tế trên địa bàn như Bệnh viện Nguyễn Thị Thập, Bệnh viện Tân Hưng, Bệnh viện Khánh Hội, Bệnh viện Nhân Dân 115 và Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu, điều trị.

Hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: D.J

Trước đó, khoảng 11h ngày 13/11, một vụ nổ lớn nghi do khí gas đã bất ngờ xảy ra tại cửa hàng kinh doanh Gas 6 Nồm (số 81 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận) do ông Cao Thế Hiển (SN 1974) làm chủ.

Sức ép kinh hoàng từ vụ nổ làm đổ sập hoàn toàn hai căn nhà số 81 và 79A; căn nhà số 83 bị sập một phần, nhà số 79 hư hỏng một phần. Ngoài ra, nhiều nhà dân lân cận cũng bị tốc mái, nứt tường, vỡ kính và nhiều xe máy bị hư hại.

Thu giữ 4 vật thể nghi đầu đạn liên quan đến vụ nổ khiến người đàn ông tử vong

Ngày 13/11, UBND xã Núi Thành (TP Đà Nẵng) đã có báo cáo về kết quả xử lý ban đầu về vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong trên địa bàn.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Thanh Hòa

Theo báo cáo, khoảng 8h50 ngày 12/11, một tiếng nổ lớn phát ra tại nhà ông D.D. (58 tuổi, trú thôn Khương Mỹ, xã Núi Thành).

Vụ nổ khiến ông D. tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn. Nạn nhân được phát hiện tại khu vực mép tường, phía đường đi bên cạnh nhà.

Sức ép vụ nổ khiến mái tôn nhà ông D. bị bung, nhiều vật dụng bên trong đổ vỡ. Một mảng tường của nhà dân liền kề cũng bị khoét thủng với đường kính hơn 1m.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 4 vật thể bằng sắt, nghi là đầu đạn 105mm tồn đọng sau chiến tranh.