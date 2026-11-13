Thời sự sáng 13/11: Kẻ sát hại cô gái 24 tuổi ở TPHCM khai gì?

Công an thông tin lời khai của kẻ sát hại cô gái 24 tuổi, chôn xác phi tang ở TPHCM

Ngày 12/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, quê TP Đà Nẵng, tạm trú tại xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM) để điều tra về hành vi liên quan đến cái chết của chị T.T.T.Q. (SN 2002, ngụ phường Tân Sơn Hòa, TPHCM).

Chúc Kim Hương khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, Hương khai quen biết chị Q. thông qua mạng xã hội. Ngày 1/11, cả hai gặp nhau tại nơi ở của Hương trên địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc. Sau đó, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Hương dùng một thanh sắt tấn công khiến chị Q. tử vong.

Để che giấu tội ác, nghi phạm đưa thi thể nạn nhân ra bãi đất trống đối diện nhà trọ để chôn, đồng thời tiêu hủy một số đồ vật liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu và chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an thu giữ hơn 31 tỷ đồng tiền tiết kiệm của 'Cậu Tuấn Cửa Ông'

Mới đây, Công an TP Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Tuấn (thường gọi là “Cậu Tuấn Tử Vi Quảng Ninh”, SN 1971, trú tổ 5, khu Cẩm Sơn 1, phường Cửa Ông, TP Quảng Ninh) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Văn Tuấn. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Quá trình khám xét nơi ở của Tuấn, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan, gồm: 1 máy quay, 5 điện thoại di động, 12 máy tính, 6 thẻ nhớ, 10 ổ cứng, 6 sổ sách; 22 sổ tiết kiệm tại các ngân hàng, với tổng số tiền trên 31 tỷ đồng cùng 10 khẩu súng tự chế.

Bắt tạm giam 2 hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế

Ngày 12/11, lãnh đạo phường Phú Xuân (TP Huế) xác nhận, địa phương đã nhận được thông báo của cơ quan công an về việc bắt tạm giam ông Dương Quang Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, để phục vụ điều tra.

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Ảnh: PĐ

Cùng ngày, lãnh đạo phường Hóa Châu (TP Huế) cho biết đã nhận được thông báo của cơ quan công an về việc bắt tạm giam ông Ngô Hoàng Quốc Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành.

Trước đó, ngày 11/11, Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng.

Cả hai đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng.