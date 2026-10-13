Thời sự sáng 13/10: Truy tố Shark Thủy lừa đảo hơn 8.459 tỷ đồng

Truy tố Shark Thủy lừa đảo hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup, cùng các đồng phạm ra trước TAND TP Hà Nội.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy. Ảnh: TL

Theo kết quả điều tra bổ sung, ông Thủy bị xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, cùng các đồng phạm chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống.

Lời khai người đàn ông bóp mũi, tát tài xế ô tô ở Hà Nội

Ngày 12/10, lãnh đạo Công an xã Thuận An (Hà Nội) cho biết đơn vị đã làm rõ vụ người đàn ông chặn đầu ô tô, hành hung tài xế xảy ra trên đường Dương Đức Hiền vào sáng 11/10.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy dừng trước đầu ô tô, chửi bới, bóp mũi rồi tát vào mặt tài xế. Sự việc thu hút sự chú ý, gây bức xúc trong dư luận.

Hình ảnh về vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thuận An đã xác minh, mời ông L.X.H. (SN 1972, trú tại địa phương) đến làm việc.

Tại cơ quan công an, ông H. khai nhận, do cho rằng ô tô đi phía sau chèn ép khi ông xin đường chuyển hướng nên bức xúc, vượt lên rồi dừng xe máy ngay trước đầu ô tô. Sau đó, hai bên xảy ra tranh cãi. Ông H. thừa nhận đã dùng tay bóp mũi và tát vào mặt tài xế ô tô trong lúc cãi vã.

Công an xã Thuận An tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Cháy cửa hàng xe máy, lửa lan sang 2 nhà dân

Sáng 12/10, Công an tỉnh An Giang phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng xe máy tại xã Hòa Lạc, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời các bình gas khỏi hiện trường vụ cháy. Ảnh: CTV

Theo tin tức ban đầu, khoảng 1h30 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại cửa hàng xe máy C.Đ. ở ấp Hòa Bình 3, xã Hòa Lạc.

Phát hiện đám cháy, người dân xung quanh hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, lan sang 2 căn nhà dân liền kề.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng điều động hơn 60 chiến sĩ đến hiện trường, khẩn trương chữa cháy, ngăn lửa tiếp tục lan rộng.