Thời sự sáng 12/10: Khởi tố Thắng 'Ật', bắt kế toán tham ô 30 tỷ đồng

Công an Ninh Bình khởi tố Thắng 'Ật'

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: CACC

Ngày 11/10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (hay còn gọi Thắng "Ật” (SN 1989, trú phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan công an, ngày 28/9, tại tổ dân phố Tràng An, phường Tây Hoa Lư, Nguyễn Văn Thắng đã sử dụng điện thoại di động quay video, phát trực tiếp (livestream) hình ảnh, kèm theo những lời nói phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, mang tính kích động và xúc phạm danh dự của công dân.

Sau đó, các hình ảnh và video này tiếp tục được đăng tải, chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, bình luận của đông đảo người dùng.

Tham ô 30 tỷ đồng, nguyên kế toán ban quản lý dự án bị bắt

Cơ quan công an thi hành các quyết định tố tụng đối với Đặng Thị Lý. Ảnh: CACC

Ngày 11/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Thị Lý (45 tuổi, trú phường Lào Cai; nguyên kế toán Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bát Xát cũ) để điều tra về tội Tham ô tài sản.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định từ ngày 23/2/2018 - 12/10/2023, trong thời gian làm kế toán tại Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bát Xát, Lý đã lập 111 hồ sơ, ủy nhiệm chi giả, đồng thời giả mạo chữ ký của giám đốc ban.

Bằng thủ đoạn này, Lý làm thủ tục rút tiền bảo hành của các công trình, dự án do Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bát Xát làm chủ đầu tư trái quy định, qua đó chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng.

Xác minh ô tô kéo lê khung sắt, tấm tôn trên đường ở Quảng Ninh

Chiếc ô tô kéo khung sắt, tấm tôn trên đường. Ảnh chụp màn hình

Mạng xã hội mới đây chia sẻ một clip khoảng 15 giây ghi lại cảnh ô tô màu đỏ mận mang BKS: 29N-39XX di chuyển trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh. Đáng chú ý, chiếc xe này kéo lê khung sắt, tấm tôn cỡ lớn trên đường, khiến các phương tiện khác phải né tránh.

Ngày 11/10, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh) cho biết đã xác minh, làm rõ tài xế điều khiển ô tô trên là anh B.Đ.H. (SN 1986, trú phường Bãi Cháy).

Đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh H. về hành vi Điều khiển xe kéo theo vật khác. Anh H. bị phạt tiền 900.000 đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.