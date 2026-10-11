Thời sự sáng 11/10: Xác minh clip nhóm thanh thiếu niên mang hung khí ở Cà Mau

Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí tụ tập dưới chân cầu ở Cà Mau

Ngày 10/10, đại diện UBND xã Khánh An cho biết đang phối hợp với Công an xã xác minh, xử lý vụ việc hàng chục thanh thiếu niên mang hung khí tụ tập, gây mất an ninh trật tự tại khu vực chân cầu Khánh An.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 41 giây ghi lại cảnh khoảng 20 người tụ tập tại chân cầu, trên tay cầm mã tấu, phóng lợn và vỏ chai bia. Nhóm này liên tục la hét, buông lời thách thức nhau. Một số người đi đường chứng kiến cảnh tượng trên tỏ ra hoảng sợ, không dám di chuyển qua khu vực.

Theo xác minh, vụ việc xảy ra tại chân cầu Khánh An, xã Khánh An, tỉnh Cà Mau. Người dân địa phương cho biết khu vực này thường xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên tụ tập vào ban đêm, gây mất an ninh trật tự và khiến người đi đường lo ngại.

Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng

Hình ảnh xe trộn bê tông chở theo người ở thành xe. Ảnh chụp màn hình

Sáng 10/10, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 11 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt tài xế điều khiển xe trộn bê tông khi chở người ngồi trên thành xe và không gắn biển kiểm soát.

Tại buổi làm việc, lái xe Nguyễn Q.N. (SN 1980, trú tại Hà Nội) đã thừa nhận vi phạm. Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe N. về 2 hành vi: để người đu bám bên ngoài thành xe khi xe đang chạy và điều khiển xe gắn biển số bị che lấp.

Tổng mức phạt tiền là 28 triệu đồng; đồng thời, lái xe bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Năm người bị khởi tố trong hai vụ mua bán người sang Trung Quốc

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Ngày 10/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Công an TP Bắc Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá 2 chuyên án mua bán người, bắt giữ 5 đối tượng liên quan.

Các đối tượng bị cáo buộc dùng thủ đoạn hứa hẹn cuộc sống, việc làm hấp dẫn để dụ dỗ nạn nhân sang Trung Quốc, sau đó bán làm vợ hoặc bóc lột sức lao động.