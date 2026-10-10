Thời sự sáng 10/10: Cháy cửa hàng bán xe máy ở Hà Nội, nhiều SH bị thiêu rụi

Cháy cửa hàng bán xe máy ở Hà Nội, nhiều SH bị thiêu rụi

Theo ghi nhận của PV Thời sự Báo VietNamNet rạng sáng 9/10, tại hiện trường vụ cháy cửa hàng xe máy ở số 23-25 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô (Hà Nội), hàng chục xe Honda SH bị thiêu rụi.

Trước đó, khoảng 22h20 ngày 8/10, người dân phát hiện đám cháy tại cửa hàng trên nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa.

Đến khoảng 23h cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không có thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê; nguyên nhân đang được điều tra.

Theo thông tin tự quảng cáo của cửa hàng, cơ sở này chuyên bán các dòng xe máy SH như SH 350i, SH 160i, SH 125i... Trong đó, nhiều xe đã qua sử dụng.

Mẹ sát hại con gái ruột tại nhà riêng

Ngày 9/10, Công an TP Quảng Ninh cho biết vừa ra khởi tố vụ án “Giết người” xảy ra tại thôn Tân Lập, xã Đầm Hà.

Đối tượng Đ.T.N. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Kết quả điều tra xác định, khoảng 9h30 ngày 24/9, tại nhà riêng, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Đ.T.N. (SN 1966, trú thôn Tân Lập) dùng dao sát hại con gái ruột là chị N.T.T. (SN 1991). Hậu quả, chị N.T.T. tử vong.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Công an TP Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đ.T.N. về tội "Giết người”. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Như Loan được giảm án tù, đã chấp hành xong hình phạt

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM vừa giảm án cho bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) từ 1 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo xuống còn 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Khấu trừ thời gian bị tạm giam 116 ngày, đến nay, bà Loan được xác định đã chấp hành xong hình phạt.

Bà Nguyễn Thị Như Loan và luật sư tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại phiên phúc thẩm, bà Loan và các luật sư viện dẫn nhiều chính sách, quy định có lợi tại Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 29 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù trong xử lý vi phạm về đất đai và Nghị quyết 03 của Hội đồng Thẩm phán. Theo đó, bà Loan và các luật sư cho rằng hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ, từ đó đề nghị miễn hình phạt.

HĐXX ghi nhận đến thời điểm phúc thẩm, toàn bộ hậu quả vụ án đã được khắc phục. Tuy nhiên, tòa không chấp nhận đề nghị miễn hình phạt hoặc miễn trách nhiệm hình sự của bị cáo Loan, do bị cáo không đáp ứng đủ điều kiện áp dụng.