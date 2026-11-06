Thời sự sáng 06/11: Giám đốc nổi tiếng với câu nói 'HDPE là ngon luôn' bị bắt

Giám đốc công ty nổi tiếng với câu nói 'HDPE là ngon luôn' bị bắt

Tin thời sự hot nhất ngày 5/11 là việc Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiến (SN 1976, trú xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên), để điều tra về hành vi trốn thuế.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiến về hành vi trốn thuế. Ảnh: CACC

Nguyễn Văn Hiến là Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài (Công ty Hiến Tài).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến nay, Công ty Hiến Tài hoạt động kinh doanh hạt nhựa HDPE (nhựa polyethylene mật độ cao), cung cấp hàng hóa cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân trên cả nước.

Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, công ty không lập hóa đơn đối với hàng hóa bán ra nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế, với số tiền thuế bước đầu xác định gần 1,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Hiến từng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với câu nói “HDPE là ngon luôn” trong một video đăng tải trên nền tảng TikTok.

Chủ tài khoản Facebook 'Thanh Thật Thà' bị bắt tạm giam

Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Minh Thanh (SN 1990, ngụ phường Tân Sơn Nhì; chủ tài khoản Facebook "Thanh Thật Thà") về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Trần Minh Thanh (tức “Thanh Thật Thà”) bị khởi tố. Ảnh: CA

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, Công an TPHCM tiếp nhận đơn kiến nghị từ Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM đề nghị xác minh và xử lý tài khoản Facebook đăng tải video chứa thông tin chưa kiểm chứng, xuyên tạc, quy kết sai sự thật về hoạt động doanh nghiệp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và quyền lợi hợp pháp của công ty.

Vào cuộc xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự xác định tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” do Trần Minh Thanh trực tiếp tạo lập và sử dụng.

Cháy tại khuôn viên Trường THCS Kim Liên

Khoảng 12h30 ngày 5/11, một vụ cháy đã xảy ra tại khu nhà tạm trong khuôn viên của Trường THCS Kim Liên (số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội).

Vụ cháy xảy ra tại khu nhà tạm trong khuôn viên của Trường THCS Kim Liên.

Lực lượng chức năng đã điều động nhiều xe chữa cháy thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đến hiện trường để dập lửa.

Theo tìm hiểu của phóng viên thời sự, do Trường THCS Kim Liên đang xây dựng, cải tạo lại cơ sở vật chất nên toàn bộ học sinh được bố trí học tại khu nhà tạm. Phát hiện đám cháy, nhà trường đã nhanh chóng tổ chức đưa học sinh ra khỏi khu vực nguy hiểm.