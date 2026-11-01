Thời sự sáng 01/11: Bị xử phạt vì màn giả làm 'cương thi' trên xe BMW mui trần

3 thanh niên bị xử phạt vì màn giả làm 'cương thi' trên xe BMW mui trần đang chạy

Sáng 31/10, Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang cho biết, Đội CSGT số 3 đã lập biên bản xử phạt 3 người liên quan đến clip giả làm "cương thi", đứng trên ô tô đang lưu thông được đăng tải trên mạng xã hội TikTok.

3 người bị xử phạt. Ảnh: CACC

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh ô tô mui trần hiệu BMW do một nam giới cầm lái, chở theo 2 người giả làm "cương thi", quay lại phía sau, tặng quà, đùa giỡn với người đi đường.

Sau khi nhận chỉ đạo của Cục CSGT (Bộ Công an) về việc xác minh, xử lý thông tin phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang đã giao Đội CSGT số 3 khẩn trương làm rõ vụ việc.

Danh tính nam thanh niên 19 tuổi tử vong dưới sông, nghi nhảy cầu

Ngày 31/10, lực lượng chức năng TP Đồng Nai đang điều tra, làm rõ vụ nam thanh niên 19 tuổi tử vong dưới sông Đồng Nai, nghi do nhảy từ cầu Hiệp Hòa xuống sông.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: A.X

Nạn nhân được xác định là N.V.H. (19 tuổi, ngụ phường Trấn Biên, TP Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 30/10, người dân phát hiện một người nghi nhảy từ cầu Hiệp Hòa xuống sông Đồng Nai nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Đồng Nai) nhanh chóng điều động một ca nô cùng 5 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Đối tượng truy nã đặc biệt trong vụ án trùm siêu xe Phan Công Khanh ra đầu thú

Ngày 31/10, Công an TPHCM thông tin về việc tiếp nhận Huỳnh Xuân Vấn (SN 1987), đối tượng bị truy nã về tội danh 'lừa đảo" trong vụ án liên quan đến Phan Công Khanh, ra đầu thú.

Trước đó, ngày 28/10, Vấn từ Thái Lan trở về Việt Nam bằng đường hàng không và ra đầu thú tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện để đối tượng trở về nước, phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

Đối tượng truy nã đặc biệt Huỳnh Xuân Vấn ra đầu thú. Ảnh: CA

Làm việc với cơ quan công an, Vấn khai trong thời gian lẩn trốn ở nước ngoài, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, biết mình bị đưa ra xét xử vắng mặt trong vụ án liên quan đến trùm siêu xe Phan Công Khanh.

Vấn cho rằng một số lời khai của các đồng phạm cùng bị truy tố chưa phản ánh đúng bản chất sự việc cũng như các tình tiết liên quan đến vai trò của mình.

Lo ngại phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc, đồng thời mong muốn trực tiếp trình bày, làm rõ vai trò và trách nhiệm của bản thân trước pháp luật, Vấn đã chủ động liên hệ, đề nghị được trở về Việt Nam đầu thú.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đang tiếp tục lấy lời khai, sàng lọc và đánh giá chứng cứ nhằm xác định hành vi, vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân liên quan, bảo đảm việc giải quyết vụ án khách quan, toàn diện và đúng quy định pháp luật.