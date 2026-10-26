Thới Sơn lắp 15 trụ đèn năng lượng mặt trời

Hai đêm diễn của BIGBANG tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình ngày 24 - 25.10.2026 đã biến Hà Nội thành điểm hẹn của hàng chục nghìn khán giả. Sức hút ấy vượt ra ngoài một sự kiện giải trí, cho thấy tiềm năng của du lịch âm nhạc và đặt ra bài toán phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, có khả năng tạo giá trị kinh tế lâu dài.