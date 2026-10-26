Thới Sơn lắp 15 trụ đèn năng lượng mặt trời
Ngày 26/10, Đoàn phường Thới Sơn (An Giang) phối hợp Cụm hoạt động số 1 Thành đoàn Cần Thơ thực hiện công trình “Ánh sáng vùng biên giới” với 15 trụ đèn năng lượng mặt trời, đồng thời trao 50 phần quà cho thanh niên khuyết tật, thanh niên dân tộc thiểu số và học sinh khó khăn. Tổng kinh phí các hoạt động hơn 40 triệu đồng.
Trao bảng tượng trưng cho công trình thanh niên “Ánh sáng vùng biên giới”.
Dịp này, Đoàn các cơ quan Đảng TP. Cần Thơ, Đoàn Trường Đại học Võ Trường Toản và Đoàn phường Thới Sơn ký kết nghĩa, tăng cường phối hợp trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Chương trình còn tổ chức tập huấn thiết kế hình ảnh, video quảng cáo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), tham quan mô hình kinh tế, khởi nghiệp và tìm hiểu Di tích lịch sử cấp tỉnh Chốt thép Nhơn Hưng.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/thoi-son-lap-15-tru-den-nang-luong-mat-troi-a500685.html