Thới Sơn giải ngân hơn 46,8 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội phường Thới Sơn sơ kết hoạt động 9 tháng.

Chiều 23/10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội phường Thới Sơn cho biết: Đến ngày 30/9/2026, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt hơn 126,2 tỷ đồng, tăng 25,85 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ đạt hơn 126,3 tỷ đồng, tăng 25,947 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch.

Trong 9 tháng, doanh số cho vay đạt hơn 46,8 tỷ đồng, hỗ trợ 542 lượt hộ vay vốn thuộc các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên, giải quyết việc làm và các đối tượng chính sách khác.

Những tháng cuối năm, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội phường Thới Sơn tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; tập trung xử lý nợ quá hạn, nợ khoanh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.