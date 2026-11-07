'Thói quen xanh' từ chiếc túi đi chợ hàng ngày

Tại nhiều khu chợ, bên cạnh hình ảnh những chiếc túi ni lông được người bán sử dụng để đựng rau củ, thịt cá, không khó để bắt gặp những người đi chợ mang theo làn nhựa hoặc túi đựng cá nhân. Có người chọn chiếc làn nhựa có quai xách chắc chắn, người lại sử dụng túi vải với họa tiết bắt mắt, thậm chí là những chiếc túi đi chợ giả vải có lớp màng chống thấm, dễ lau chùi và có thể dùng nhiều lần.

Chiếc túi vải được bắt gặp thường xuyên hơn hiện nay (Ảnh: Huyền Anh)

Gặp bà Tạ Hải Linh (Khu tập thể Phụ nữ Trung ương, Pháo Đài Láng, Hà Nội), bà cho biết đã thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông trong sinh hoạt gần chục năm nay. Thay vì sử dụng nhiều túi đi chợ nhỏ mỗi lần mua sắm, bà thường mang theo một chiếc túi vải lớn để đựng đồ. Thói quen này cũng được bà chia sẻ với những người hàng xóm. Thỉnh thoảng, mọi người còn rủ nhau đến siêu thị mua thêm túi vải để sử dụng. Không chỉ thay đổi từ bản thân, bà Linh còn khuyến khích các hộ dân trong tổ dân phố mang túi cá nhân khi đi chợ. Theo bà, trước đây, khu vực quanh chợ thường xuyên xuất hiện tình trạng túi ni lông bị vứt bừa bãi, gây mất vệ sinh và mỹ quan. Những năm gần đây, tình trạng này đã có chuyển biến tích cực khi nhiều người dần thay đổi thói quen mua sắm và hạn chế sử dụng túi ni lông.

Những chiếc túi đi chợ ấy không chỉ giúp người mua chủ động hơn khi đi mua sắm mà còn giúp tiết kiệm lượng túi nilon sẽ thải ra môi trường.

Túi vải không dệt cán màng cũng là một trong những lựa chọn được yêu thích (Ảnh: Huyền Anh)

Thực tế, túi nilon vẫn được sử dụng phổ biến bởi sự tiện lợi, nhẹ và giá thành thấp. Tuy nhiên, phần lớn túi nilon dùng một lần có thời gian sử dụng rất ngắn, trong khi quá trình phân hủy ngoài môi trường có thể kéo dài hàng trăm năm. Việc sử dụng tràn lan khiến rác thải nhựa gia tăng, gây áp lực lên hệ thống thu gom, xử lý chất thải, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và môi trường sống.

Thay đổi thói quen không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao. Một chiếc túi vải gấp gọn trong cốp xe, một chiếc làn nhựa đặt sẵn ở cửa nhà hay vài chiếc túi tái sử dụng mang theo mỗi khi đi chợ đều có thể tạo nên khác biệt. Người mua cũng có thể chủ động từ chối những chiếc túi nilon không cần thiết khi hàng hóa đã có vật dụng đựng phù hợp.

Đi chợ xanh không phải là xu hướng nhất thời, mà nên trở thành một thói quen trong đời sống hằng ngày. Thêm một chiếc túi dùng nhiều lần, bớt đi vài chiếc túi ni lông dùng một lần. Với mỗi thói quen được thay đổi, những chiếc túi nilon sẽ dần được thay thế, góp phần gìn giữ môi trường từ chính những điều giản dị nhất.