Thói quen uống trà và cà phê hằng ngày có ảnh hưởng đến thận không?

“Hiểu được mối liên hệ giữa caffeine, tình trạng hydrat hóa và chức năng thận có thể giúp mọi người đưa ra lựa chọn sáng suốt khi uống trà, cà phê”, bác sĩ Vikram Kalra - Giám đốc phụ trách chuyên khoa thận và ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa Aakash Healthcare (Ấn Độ) chia sẻ với HT Lifestyle.

Mối liên hệ giữa caffeine và chức năng thận

Bác sĩ Kalra cho biết caffeine có tác dụng lợi tiểu nhẹ, có thể tạm thời làm tăng lượng nước tiểu, đặc biệt ở những người không quen sử dụng chất này.

“Tuy nhiên, uống trà và cà phê ở mức vừa phải nhìn chung vẫn góp phần bổ sung lượng chất lỏng hằng ngày. Với hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh, sử dụng những loại đồ uống này ở mức vừa phải khó có khả năng gây tổn thương thận”, bác sĩ Kalra giải thích.

Uống trà, cà phê ở mức vừa phải đem lại lợi ích cho nhiều người. Ảnh: Ban Mai

Uống quá nhiều có làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận?

Theo bác sĩ Kalra, vấn đề đáng lo ngại thường nằm ở việc tiêu thụ quá mức và mức độ nhạy cảm của từng người. Lượng caffeine lớn có thể tạm thời làm tăng huyết áp trong khi tình trạng huyết áp cao kéo dài không được kiểm soát là yếu tố nguy cơ chính dẫn đến bệnh thận mạn tính.

Một vấn đề khác cần cân nhắc là sự hình thành sỏi thận. “Trà chứa oxalat, hợp chất tự nhiên có thể góp phần hình thành sỏi canxi oxalat ở những người dễ mắc bệnh khi uống với số lượng lớn”, bác sĩ Kalra chia sẻ.

Tuy nhiên, ông trấn an rằng nguy cơ này phụ thuộc vào chế độ ăn uống tổng thể, lượng chất lỏng tiêu thụ và tiền sử sỏi thận của từng người. Trong khi đó, cà phê chưa được chứng minh nhất quán là làm tăng nguy cơ sỏi thận. Một số nghiên cứu cho thấy cà phê thậm chí có thể liên quan đến nguy cơ thấp hơn.

Thêm đường và sữa có ảnh hưởng thế nào?

Bác sĩ Kalra chỉ ra việc thêm quá nhiều đường, siro tạo hương vị hoặc kem béo có đường vào trà và cà phê có thể góp phần gây tăng cân và tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2.

“Cả bệnh tiểu đường và tăng huyết áp đều là những nguyên nhân quan trọng gây bệnh thận mạn tính. Người mắc bệnh thận cũng cần được tư vấn chế độ ăn có sữa và các thành phần bổ sung khác”, ông nói.

Uống bao nhiêu trà và cà phê là phù hợp?

“Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết lượng caffeine 400mg mỗi ngày là an toàn với hầu hết người trưởng thành mặc dù khả năng dung nạp ở mỗi cá nhân khác nhau. Đảm bảo uống đủ nước, hạn chế đường bổ sung, kiểm soát huyết áp và đường huyết cũng quan trọng không kém”, ông nói.

Nhìn chung, mọi người không nhất thiết phải từ bỏ thói quen uống trà hoặc cà phê để bảo vệ thận. Bác sĩ Kalra khẳng định: “Điều quan trọng là sử dụng ở mức vừa phải, chú ý đến cách pha chế và hỏi ý kiến bác sĩ nếu bạn mắc bệnh thận hoặc có tiền sử sỏi thận”.