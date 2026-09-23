Thói quen trước giờ ngủ của 'ái nữ' nhà Ngô Thanh Vân gợi ý cách cha mẹ nuôi dưỡng cảm xúc cho trẻ

Ngô Thanh Vân hiện có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên chồng kém 11 tuổi – doanh nhân Huy Trần và con gái đầu lòng tên thân mật là bé Gạo. Từ khi có con gái, cả hai thường xuyên ghi lại những khoảnh khắc rất đời thường, từ việc chăm con, cho Gạo tập ăn đến những chuyến du lịch của cả gia đình.

Ngô Thanh Vân và ông xã thường xuyên khoe những khoảnh khắc bình dị, đáng yêu bên con gái nhỏ.

Từ những chia sẻ về cuộc sống gia đình, Ngô Thanh Vân từng khiến nhiều người chú ý với một thói quen giản dị của bé Gạo. Mỗi tối trước khi đi ngủ, cô bé lại quây quần bên ba để nghe đọc truyện. Khoảnh khắc bình yên ấy dần trở thành một phần quen thuộc trong nếp sinh hoạt của hai ba con.

Theo Ngô Thanh Vân, mỗi tối trước khi đi ngủ, bé Gạo đều được ba đọc truyện cho.

Ngô Thanh Vân chia sẻ: "Quy trình đi ngủ của Gạo không thể nào thiếu phần đọc truyện đầy hấp dẫn của ba. Mỗi tối, con nép bên ba, lắng nghe từng câu chuyện và cảm nhận sự bình yên trong vòng tay ba mẹ. Con học về tình yêu không chỉ qua lời ba mẹ dạy, mà qua cách ba mẹ nhìn nhau, trò chuyện và đối xử với nhau mỗi ngày.

Từ những cái ôm, nụ hôn và sự dịu dàng sờ lên má, con dần hiểu rằng gia đình là một vòng tròn nhỏ luôn có yêu thương, tin tưởng và an toàn. Hôm nay, Gạo bất ngờ kéo ba mẹ lại gần để hôn nhau. Em lớn nhanh và hiểu chuyện quá, làm ba mẹ vừa bất ngờ vừa tan chảy. Hoá ra, những điều con nhìn thấy mỗi ngày đều đang âm thầm lớn lên trong trái tim con".

Đọc truyện cho con trước khi ngủ, cha mẹ đang trao cho trẻ nhiều hơn một câu chuyện

Đọc truyện trước khi ngủ không chỉ giúp trẻ làm quen với sách mà còn tạo ra khoảng thời gian để cha mẹ và con cùng trò chuyện. Từ một tình tiết trong truyện, cha mẹ có thể hỏi trẻ nhân vật đang cảm thấy thế nào, vì sao lại hành động như vậy hoặc nếu là con thì con sẽ làm gì.

Những cuộc trò chuyện đơn giản này giúp trẻ mở rộng vốn từ, tập diễn đạt suy nghĩ và nhận biết cảm xúc của bản thân cũng như người khác. Quan trọng hơn, trẻ có thêm một khoảng thời gian được cha mẹ tập trung lắng nghe.

Ảnh minh họa

Việc duy trì thói quen đọc sách cũng giúp trẻ hình thành cảm giác quen thuộc với sách ngay từ những năm đầu đời. Không cần đọc những câu chuyện dài, vài phút mỗi tối cũng có thể trở thành một nếp sinh hoạt nhẹ nhàng trước giờ ngủ.

Bên cạnh nội dung trong sách, trẻ còn quan sát rất nhiều điều diễn ra xung quanh mình. Cách cha mẹ nói chuyện, lắng nghe, quan tâm hay thể hiện tình cảm với nhau đều có thể trở thành những bài học mà trẻ âm thầm ghi nhận.

Vì thế, giáo dục trẻ không chỉ nằm ở những lời dạy trực tiếp. Một cái ôm, lời cảm ơn, cách cha mẹ xin lỗi nhau hay vài phút ngồi đọc sách cùng con đều có thể góp phần tạo nên cảm nhận của trẻ về tình yêu thương và gia đình.

Có lẽ đó cũng là điều khiến khoảnh khắc nhỏ của bé Gạo được chú ý. Một thói quen được lặp lại mỗi tối, những hành động tưởng rất bình thường của cha mẹ, theo thời gian lại có thể trở thành những ký ức và bài học đầu đời của trẻ.

Đọc truyện cho con trước khi ngủ, vì thế, không chỉ là kể cho trẻ nghe một câu chuyện mà còn là cách cha mẹ trao cho con sự kết nối, cảm giác an toàn và niềm yêu thích với việc đọc.