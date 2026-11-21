Thiếu ngủ kéo dài, thức khuya thường xuyên không chỉ gây mệt mỏi mà còn ảnh hưởng đến cảm giác đói - no, độ nhạy insulin, làm tăng nguy cơ thèm ăn, tăng cân và rối loạn chuyển hóa.

Thức khuya, căng thẳng kéo dài có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa

Theo BSCKII Đặng Trúc Lan Trinh, Phó Trưởng khoa Nội tiết - Thận, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thiếu ngủ kéo dài, thức khuya thường xuyên hoặc làm việc theo ca có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học, cảm giác đói - no và độ nhạy insulin.

Bác sĩ Trinh cho biết, người ngủ không đủ cũng dễ thèm đồ ngọt, ăn khuya và tăng cân hơn. Những thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn có thể làm gia tăng nguy cơ mắc các vấn đề chuyển hóa nếu kéo dài.

Thức khuya, căng thẳng kéo dài có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa. (Ảnh minh họa)

Do đó, người thường xuyên thức khuya không nên chỉ quan tâm đến cảm giác mệt mỏi vào ngày hôm sau mà cần chú ý cả những thay đổi trong thói quen ăn uống và cân nặng.

Bên cạnh thiếu ngủ, căng thẳng kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến đường huyết. Bác sĩ Trinh cho biết tình trạng này làm tăng các hormone đáp ứng stress như cortisol. Tác động không chỉ đến từ thay đổi hormone mà còn từ những thói quen đi kèm như ăn uống thất thường, giảm vận động và ngủ kém.

Khi các yếu tố này cộng dồn với béo bụng, ít vận động hoặc tiền sử gia đình mắc đái tháo đường, nguy cơ chuyển hóa càng đáng lưu ý. Tuy nhiên, thức khuya hay căng thẳng không đồng nghĩa chắc chắn sẽ mắc bệnh, mà cần được xem xét cùng các yếu tố nguy cơ khác.

Chủ động điều chỉnh lối sống, kiểm soát nguy cơ từ sớm

Để hạn chế những tác động bất lợi của thiếu ngủ và căng thẳng, người trẻ cần xây dựng thời gian biểu sinh hoạt khoa học, duy trì giờ đi ngủ và thức dậy ổn định, hạn chế thức khuya thường xuyên. Việc sắp xếp công việc hợp lý, dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng rất cần thiết.

Bác sĩ Trinh khuyến nghị duy trì hoạt động thể lực phù hợp, hạn chế đồ uống có đường, điều chỉnh khẩu phần ăn và tránh thuốc lá. Người trưởng thành nên vận động mức độ trung bình ít nhất 150 phút mỗi tuần hoặc 75 phút ở mức độ mạnh, kết hợp tập tăng cường sức mạnh cơ ít nhất hai ngày mỗi tuần.

Chế độ ăn uống cũng cần được điều chỉnh theo hướng lành mạnh, hạn chế đồ uống có đường, kiểm soát khẩu phần ăn và tránh sử dụng thuốc lá. Những thay đổi này góp phần kiểm soát cân nặng, hạn chế tích tụ mỡ bụng và giảm các yếu tố nguy cơ liên quan đến rối loạn chuyển hóa.

Những người có thêm yếu tố nguy cơ như thừa cân, béo bụng, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc gia đình có người mắc đái tháo đường nên trao đổi với bác sĩ để được tư vấn tầm soát phù hợp. Chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm tra sức khỏe đúng thời điểm giúp phát hiện sớm nguy cơ, thay vì chờ đến khi xuất hiện triệu chứng.