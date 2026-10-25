Thói quen tai hại khiến nam thanh niên chơi cầu lông phải phẫu thuật khớp vai

ThS.BSNT Trần Đức Thịnh - Khoa Ngoại Thần kinh, Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao (Bệnh viện Bưu điện) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và phẫu thuật cho bệnh nhân P.V.H (24 tuổi) bị trật khớp vai tái diễn do chơi cầu lông.

Cụ thể, trong một tình huống đánh bóng gần lưới, bệnh nhân đưa tay cao quá đầu và ngoái ra sau khiến khớp vai bị văng khỏi vị trí. Trước khi nhập viện, anh H. từng gặp tình trạng này khoảng 3 lần. Qua thăm khám và đánh giá tổn thương, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi để xử lý phần sụn viền khớp vai bị rách.

BS. Thịnh phân tích, trật khớp vai là chấn thương phổ biến trong bộ môn cầu lông. Khi trật khớp, ngoài việc đầu xương bị lệch, các cấu trúc dây chằng và sụn viền có vai trò giữ vững khớp cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Do đó, việc khớp tự nắn lại vị trí cũ hay cảm giác đau giảm đi chưa đủ để khẳng định tổn thương đã lành.

Nếu tiếp tục vận động mạnh khi cấu trúc khớp chưa phục hồi, người bệnh rất dễ bị trật khớp lặp lại. Tình trạng này kéo dài sẽ gây mất vững khớp vai mãn tính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và khả năng vận động sau này.

Không chỉ cầu lông, các bộ môn phổ biến như bóng đá hay pickleball cũng tiềm ẩn nguy cơ cao gây chấn thương cơ, gân, dây chằng và khớp. Mức độ tổn thương phụ thuộc vào động tác, cường độ vận động cũng như thể trạng của từng người.

Theo BS. Thịnh, trong bối cảnh phong trào thể thao tại Hà Nội phát triển mạnh, số lượng bệnh nhân đến khám chấn thương thể thao tại Bệnh viện Bưu điện tăng cao đáng kể. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận 15–20 lượt khám, trong đó có 4–5 ca phải chỉ định phẫu thuật. Bóng đá và pickleball là hai môn ghi nhận số ca chấn thương nhiều nhất.

Đáng chú ý, nhóm học sinh cũng gặp không ít chấn thương (chủ yếu là tổn thương cổ chân và đầu gối do đá bóng), dù tỷ lệ này vẫn thấp hơn so với người trưởng thành.

Một tín hiệu tích cực là nhận thức của cộng đồng về chấn thương thể thao đang dần cải thiện. Khi trong nhóm chơi có người hiểu biết, các thành viên còn lại thường chủ động đi khám sớm thay vì tự điều trị hoặc cố chịu đau như trước.

BS Thịnh chia sẻ kết quả nghiên cứu về điều trị trật khớp vai. Ảnh: Kim Quy

Chuyên gia Bệnh viện Bưu điện chỉ ra sai lầm phổ biến của người chơi thể thao phong trào là chủ quan khi thấy bớt đau. Nhiều người lầm tưởng chấn thương đã khỏi nên vội vã quay lại tập luyện với cường độ cao khi tổn thương bên trong chưa hồi phục.

Để hạn chế nguy cơ chấn thương, BS. Trần Đức Thịnh khuyến cáo, cần khởi động kỹ trước khi tập luyện và thực hiện đúng kỹ thuật động tác.

Lựa chọn cường độ phù hợp với thể trạng, dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

Không cố chơi khi đang có cảm giác đau hoặc dính chấn thương chưa qua chẩn đoán.

Đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện biểu hiện đau nhiều, sưng nề, hạn chế vận động hoặc có dấu hiệu trật khớp. Tuyệt đối không tự ý nắn chỉnh hay tự điều trị tại nhà.

"Tập luyện thể thao mang lại nhiều lợi ích, nhưng chỉ thực sự bền vững khi người chơi biết lắng nghe cơ thể và phục hồi đúng cách. Đối với chấn thương khớp vai tái diễn, việc thăm khám và điều trị kịp thời giúp hạn chế biến chứng dài hạn, hỗ trợ người bệnh trở lại vận động an toàn", BS. Thịnh nhấn mạnh.

Ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh và nội soi ThS.BSCKII Trần Hùng Mạnh - Giám đốc Bệnh viện Bưu điện cho biết, thời gian qua, bệnh viện đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào một số lĩnh vực chuyên môn, trong đó có chẩn đoán hình ảnh. Gần đây, AI còn được ứng dụng trong nội soi nhằm hỗ trợ phát hiện tổn thương, hạn chế bỏ sót và gợi ý hướng điều trị cho bác sĩ. Bên cạnh đó, bệnh viện được Bộ Y tế cho phép triển khai một số thử nghiệm lâm sàng trong lĩnh vực y học tái tạo liên quan đến tế bào gốc. Các nghiên cứu đang được thực hiện và bước đầu ghi nhận kết quả tích cực. Giám đốc bệnh viện nhấn mạnh, chất lượng khám, chữa bệnh là mục tiêu hàng đầu; việc ứng dụng công nghệ và đưa kết quả nghiên cứu vào thực hành lâm sàng có vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng điều trị. Hội nghị khoa học thường niên năm 2026 với chủ đề "Đổi mới sáng tạo trong Y học - Từ nghiên cứu đến thực hành lâm sàng" cũng mở rộng nội dung sang công tác hậu cần và quản trị bệnh viện. Trong đó có các báo cáo đề cập đến các công cụ chuyển đổi số do bệnh viện thiết kế để hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu công việc và cải tiến quy trình mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế. Mục tiêu là bảo đảm tuân thủ quy định, tăng tính cạnh tranh, rút ngắn thời gian mua sắm và duy trì nguồn cung phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh.