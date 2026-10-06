Thói quen tai hại của chủ xe khiến nhóm thanh niên dễ dàng trót lọt 7 phi vụ trộm cắp

Tối ngày 5/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa triệt phá đường dây chuyên trộm cắp xe mô tô, xe máy từ tỉnh Nghệ An sau đó mang ra TP Hải Phòng để tiêu thụ.

Theo Công an tỉnh Nghệ an, do thiếu tiền tiêu xài cuối tháng 8/2026, khi đang ở TP Hải Phòng, Trần Văn Minh (SN 1994) và Thái Bá Thành (SN 2000), cùng trú tại xã Diễn Châu đã bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Thế Anh (SN 1985, trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) về việc Minh và Thành sẽ về tỉnh Nghệ An trộm cắp xe mô tô, xe máy rồi gửi ra TP Hải Phòng để Thế Anh tiêu thụ.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An.

Tại Nghệ An, chỉ tính đầu tháng 9 đến lúc bị bắt giữ, Minh cùng Thái Bá Thành đã thực hiện 7 vụ trộm cắp xe mô tô, xe máy tại địa bàn các xã Minh Châu, Quảng Châu, An Châu và Hải Lộc, sau đó chuyển ra Hải Phòng để tiêu thụ.

Đáng chú ý, điểm chung của tất cả 7 vụ trộm cắp xe mô tô, xe máy mà nhóm đối tương thực hiện đều xuất phát từ sự bất cẩn của các bị hại khi để tài sản của mình ở những nơi không có người trông coi và quên rút chìa khóa xe.

Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt giữ Trần Văn Minh khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Diễn Châu. Cùng ngày, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an phường Gia Viện, TP Hải Phòng bắt Thái Bá Thành và Nguyễn Thế Anh khi cả 2 đang lẩn trốn và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời bàn giao Công an TP Hải Phòng tạm giữ về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tiến hành đấu tranh, mở rộng điều tra, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Hiếu (SN 1995, trú tại phường An Hải, TP Hải Phòng) và Lê Thị Loan (SN 1989, trú xã An Thành, TP. Hải Phòng) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tại cơ quan công an, bước đầu, các đối tượng đã thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm.

Tang vật thu giữ gồm: 5 xe mô tô, 1 xe máy điện, 3 điện thoại di động.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.