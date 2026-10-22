Thói quen phổ biến khiến tóc gãy rụng nhiều hơn vào mùa thu, nhiều chị em vẫn mắc mỗi ngày

Gội đầu bằng nước quá nóng, chà xát tóc mạnh

Khi thời tiết chuyển sang mùa thu, tóc có thể trở nên khô và xơ hơn. Thói quen gội đầu bằng nước quá nóng, dùng móng tay cào mạnh da đầu hoặc vò tóc liên tục có thể làm tăng tổn thương thân tóc, khiến sợi tóc dễ rối và đứt gãy.

Dầu gội có tác dụng làm sạch da đầu, nhưng chà xát mạnh dọc thân tóc không giúp tóc sạch hơn đáng kể mà còn làm tăng ma sát, ảnh hưởng đến lớp biểu bì bảo vệ sợi tóc.

Để hạn chế tổn thương, nên dùng nước ấm vừa phải, massage da đầu nhẹ nhàng bằng đầu ngón tay và tránh vò tóc mạnh khi gội. Sau đó, dùng khăn mềm thấm nước thay vì chà xát. Sử dụng dầu xả phù hợp cũng giúp tóc trơn mượt hơn, giảm ma sát khi chải và tạo kiểu.

Chải tóc khi còn ướt hoặc giật mạnh để gỡ rối

Khi ướt, tóc dễ bị kéo giãn và tổn thương hơn nếu chải hoặc gỡ rối thô bạo. Việc dùng lược răng dày, kéo mạnh những nút rối hoặc chải từ chân tóc xuống ngọn có thể khiến sợi tóc đứt gãy.

Để hạn chế tình trạng này, nên dùng khăn mềm thấm bớt nước, sau đó gỡ rối nhẹ nhàng bằng lược răng thưa. Hãy bắt đầu từ phần ngọn, xử lý từng đoạn ngắn rồi mới chải dần lên phía chân tóc để giảm lực kéo. Với tóc xoăn hoặc tóc đã qua xử lý hóa chất, cần lựa chọn cách chải phù hợp với đặc điểm của tóc.

Cũng cần phân biệt tóc gãy do tổn thương thân tóc với tóc rụng từ nang tóc. Hai hiện tượng có thể cùng xuất hiện nhưng có nguyên nhân và cách xử lý khác nhau.

Thường xuyên sấy nóng và tạo kiểu bằng nhiệt

Máy sấy, máy duỗi và máy uốn giúp tóc vào nếp nhanh chóng, nhưng nhiệt độ cao có thể làm tóc khô, giòn, chẻ ngọn và dễ gãy. Nguy cơ tổn thương tăng lên khi thường xuyên kết hợp nhiều thao tác như sấy nóng, kéo căng bằng lược tròn rồi tiếp tục duỗi hoặc uốn tóc.

Để bảo vệ mái tóc, nên để tóc khô tự nhiên một phần trước khi sấy, chọn mức nhiệt thấp hoặc trung bình và giữ máy sấy cách tóc một khoảng phù hợp. Hạn chế sử dụng máy duỗi, máy uốn thường xuyên; đồng thời chỉ dùng dụng cụ tạo kiểu bằng nhiệt khi tóc đã khô hoàn toàn.

Sản phẩm bảo vệ tóc trước nhiệt có thể hỗ trợ giảm hư tổn, nhưng không loại bỏ hoàn toàn tác động của nhiệt độ cao.

Buộc tóc quá chặt trong thời gian dài

Buộc tóc đuôi ngựa cao, búi chặt hoặc tết tóc quá căng có thể tạo lực kéo liên tục lên chân tóc. Nếu duy trì thói quen này trong thời gian dài, tóc có nguy cơ rụng do lực kéo, thường biểu hiện ở đường chân tóc vùng trán và hai bên thái dương.

Ban đầu, tóc có thể gãy hoặc thưa nhẹ tại những vị trí chịu lực. Nếu nang tóc liên tục bị kéo căng, tình trạng có thể tiến triển thành rụng tóc do lực kéo kéo dài, thậm chí gây tổn thương khó hồi phục.

Vì vậy, nên ưu tiên kiểu tóc buộc lỏng, thay đổi vị trí buộc và tránh phụ kiện khiến tóc bị kéo căng. Nếu cảm thấy đau da đầu, căng chân tóc hoặc nhận thấy tóc thưa dần quanh đường chân tóc, cần điều chỉnh kiểu tóc sớm.

Ăn kiêng quá mức, bỏ bữa khiến tóc thiếu dưỡng chất

Chế độ dinh dưỡng cũng ảnh hưởng đến chu kỳ phát triển của tóc. Nang tóc cần đủ năng lượng, protein và các vi chất thiết yếu để duy trì quá trình tạo sợi tóc. Khi ăn kiêng quá mức, giảm cân nhanh hoặc thiếu hụt dinh dưỡng kéo dài, nhiều nang tóc có thể chuyển sớm sang giai đoạn nghỉ, dẫn đến tình trạng rụng tóc tăng lên.

Tình trạng này thường không xuất hiện ngay sau một vài bữa ăn thiếu chất mà có thể biểu hiện sau vài tháng kể từ khi cơ thể chịu tác động. Vì vậy, khi tóc rụng nhiều vào mùa thu, không nên mặc định nguyên nhân chỉ nằm ở thời tiết hoặc sản phẩm chăm sóc tóc.

Để hỗ trợ sức khỏe mái tóc, nên duy trì chế độ ăn đủ năng lượng, bổ sung protein từ cá, trứng, thịt nạc, sữa hoặc các loại đậu, đồng thời ăn đa dạng rau xanh và trái cây. Không nên tự ý bổ sung liều cao biotin, sắt, kẽm hoặc vitamin khi chưa xác định tình trạng thiếu hụt, bởi dư thừa một số dưỡng chất cũng có thể gây tác dụng không mong muốn, trong đó có rụng tóc.

Lưu ý: Rụng một lượng tóc nhất định mỗi ngày là hiện tượng sinh lý bình thường. Tuy nhiên, nếu tóc rụng nhiều kéo dài, thưa rõ rệt, xuất hiện mảng hói hoặc da đầu có dấu hiệu bất thường, nên đi khám để xác định nguyên nhân và có hướng xử lý phù hợp.