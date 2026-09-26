Thói quen phổ biến khi ăn phở khiến người Việt nạp lượng muối lớn

TS.BS Bùi Thị Thuý, phụ trách Khoa Khám tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện dinh dưỡng cho biết, nhiều người khi nghĩ đến việc ăn mặn thường chỉ chú ý lượng muối sử dụng trong nấu nướng mà bỏ qua muối có trong các món ăn quen thuộc như phở, bún, miến, mì nước.

Theo chuyên gia, phần nước dùng của các món ăn này có thể chứa lượng muối đáng kể do được nêm bằng muối, nước mắm, nước tương, bột canh, hạt nêm và nhiều loại gia vị khác. Không ít người còn có thói quen cho thêm nước mắm, bột canh hoặc các loại gia vị mặn vào bát phở để tăng vị đậm đà. Những thao tác nhỏ này nếu lặp lại thường xuyên có thể làm tổng lượng muối trong bát phở tăng lên.

Do đó, nếu uống hết nước phở, lượng muối được đưa vào cơ thể sẽ nhiều hơn so với việc chỉ sử dụng một lượng nước dùng vừa phải.

Điều đáng lưu ý là phở, bún, mì nước thường được sử dụng vào bữa sáng. Nếu cộng thêm với lượng muối trong các bữa ăn và thực phẩm khác trong ngày, cơ thể sẽ nạp lượng muối vượt quá khuyến nghị.

Thói quen ăn hết nước phở khiến người Việt nạp lượng muối lớn.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 2.000mg natri mỗi ngày, tương đương dưới 5g muối.

Trong khi đó, mức tiêu thụ muối trung bình của người Việt Nam vẫn cao hơn đáng kể so với khuyến nghị này. Theo số liệu chuyên gia dẫn, năm 2015, người Việt tiêu thụ trung bình 9,4g muối/ngày. Đến năm 2023, mức này giảm còn 8,1g/ngày, nhưng vẫn cao khoảng 1,6 lần mức WHO khuyến nghị.

Muối không chỉ đến từ việc nêm nếm tại gia đình mà còn có trong thực phẩm chế biến sẵn, nước chấm, gia vị và các món ăn bên ngoài.

TS.BS Bùi Thị Thúy cho biết tiêu thụ nhiều natri kéo dài có liên quan chặt chẽ với tăng huyết áp. Tăng huyết áp lại là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh tim mạch và đột quỵ.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm 30% lượng muối tiêu thụ trung bình mỗi ngày của người dân, phấn đấu đưa mức tiêu thụ xuống dưới 7g/người/ngày. Theo chuyên gia, việc giảm muối không nhất thiết phải bắt đầu bằng cách loại bỏ những món ăn quen thuộc. Người dân có thể điều chỉnh từng thói quen nhỏ trong cách ăn uống hàng ngày.

Người thường xuyên ăn phở có thể bắt đầu bằng việc không uống hết nước dùng, hạn chế cho thêm nước mắm, bột canh hoặc các loại gia vị mặn vào bát.

Nếu tự nấu tại nhà, có thể giảm dần lượng muối, nước mắm, hạt nêm và các gia vị chứa nhiều natri trong quá trình chế biến. Đồng thời, nên cân đối lượng muối ở những bữa ăn còn lại trong ngày.

Theo TS.BS Bùi Thị Thuý, vị giác có khả năng thích nghi. Người đã quen ăn mặn có thể cảm thấy món ăn ít muối kém ngon trong thời gian đầu, nhưng khi giảm muối từ từ, vị giác có thể dần quen với khẩu vị nhạt hơn.