Thói quen làm tăng 69% nguy cơ ung thư đại trực tràng

Ngồi quá lâu trong thời gian dài liên quan đến nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng khởi phát sớm cao hơn. Ảnh: Shutterstock.

Theo China Times, bác sĩ Hoàng Úc Thuần, chuyên khoa phẫu thuật đại trực tràng và hậu môn tại Đài Loan (Trung Quốc), cho biết khi nhắc đến tác hại của việc ngồi lâu, nhiều người thường nghĩ ngay đến béo phì, rối loạn chuyển hóa, đau lưng hoặc bệnh trĩ. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy thói quen này còn có thể liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng khởi phát sớm.

Một nghiên cứu đăng trên PubMed theo dõi gần 90.000 phụ nữ trẻ trong hơn 20 năm phát hiện so với nhóm dành ít thời gian ngồi xem tivi mỗi ngày, nhóm ngồi xem tivi hơn 2 giờ có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng khởi phát sớm cao hơn khoảng 69%.

Đáng chú ý, mối liên hệ này vẫn tồn tại ngay cả khi các nhà nghiên cứu đã điều chỉnh những yếu tố như chỉ số khối cơ thể (BMI), thói quen vận động, chế độ ăn uống và tiền sử gia đình.

Theo bác sĩ Hoàng Úc Thuần, khi cơ thể ít vận động trong thời gian dài, nhu động ruột có thể chậm lại, khiến chất thải lưu lại trong đường ruột lâu hơn và làm mất cân bằng môi trường đường ruột.

Bên cạnh đó, ngồi lâu còn có thể liên quan đến tình trạng đường huyết kém ổn định, giảm độ nhạy insulin và tăng tích tụ mỡ. Phản ứng viêm trong cơ thể cũng có thể gia tăng dần theo thời gian. Những thay đổi này có thể tạo ra môi trường bất lợi cho sức khỏe nếu kéo dài.

Bác sĩ lưu ý việc tập thể dục bù vào cuối tuần không thể hoàn toàn loại bỏ những rủi ro liên quan đến thời gian ngồi liên tục quá lâu.

Để hạn chế thời gian ngồi liên tục, bác sĩ khuyến nghị mọi người nên đứng dậy và vận động sau mỗi 30-60 phút. Sau bữa ăn, đi bộ trong thời gian ngắn cũng có thể giúp điều hòa đường huyết, hỗ trợ chuyển hóa và thúc đẩy nhu động ruột.

Ngoài ra, việc tầm soát ung thư đại trực tràng cũng rất quan trọng. Theo bác sĩ, người có nguy cơ thông thường nên bắt đầu nội soi đại tràng từ khoảng 45 tuổi. Những người có nguy cơ cao, chẳng hạn có người thân mắc bệnh, nên trao đổi với bác sĩ để cân nhắc tầm soát sớm hơn.

Bác sĩ nhấn mạnh ngồi lâu không nhất thiết trực tiếp gây ung thư. Tuy nhiên, tình trạng viêm mạn tính, rối loạn chuyển hóa và những thay đổi trong môi trường đường ruột có thể cùng góp phần làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Vì vậy, giảm thời gian ngồi liên tục, duy trì vận động và tầm soát đúng thời điểm là những biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe đường ruột.