Thói quen lạ sau khi thức dậy sớm của cụ ông sống thọ 101 tuổi

Theo The Economic Times, ông Lu thu hút sự chú ý trên mạng xã hội bởi lối sống khác với quan niệm phổ biến về việc duy trì sức khỏe khi về già. Dù nhiều người lựa chọn chế độ ăn ít đường, ông vẫn thưởng thức những loại nước ngọt yêu thích.

Thói quen sinh hoạt khác thường

Ông Lu ăn tối vào khoảng 17h, đi ngủ lúc 20h và thức dậy lúc 4h hôm sau. Tuy nhiên, ông không lập tức rời giường mà dành thêm hai giờ để vươn vai, thư giãn trước khi thức dậy vào khoảng 6h. Đến giữa trưa, ông thường ngủ thêm một giấc.

Bên cạnh nước ngọt có ga, hải sản tươi là món ăn ông Lu đặc biệt yêu thích. Cứ năm ngày một lần, ông lại đến chợ địa phương mua thực phẩm, bao gồm cá, tôm, cua, thịt lợn và rau củ. Ông cũng thích những loại trái cây ngọt như dưa hấu, lê và quýt. Trong một bữa, ông có thể ăn hết nửa bát cơm và cả một đĩa cua.

Trước đây, ông Lu thường tự đi chợ bằng xe ba bánh. Tuy nhiên, sau một lần ông bị ngã vào năm ngoái, gia đình không cho ông tiếp tục sử dụng phương tiện này.

Ông Lu Shizeng vẫn minh mẫn dù đã 101 tuổi. Ảnh: SCMP

Vẫn nhớ rõ chuyện thời trẻ

Ông Lu cho biết mình hiếm khi bị cảm lạnh và có huyết áp tương đối thấp. Ông cũng tự hào vì vẫn nhớ rõ những chuyện xảy ra thời trẻ.

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe sau lần bị ngã, ông nói: “Một số người cao tuổi có thể bị đột quỵ sau khi ngã nhưng tôi hoàn toàn ổn. Tôi cũng có thể nhớ khá rõ những chuyện thời trẻ”.

Hai người con trai đã sắp xếp người giúp việc để hỗ trợ chăm sóc ông Lu. Một người sống ở Bắc Kinh, người còn lại điều hành một nhà máy gần nơi ông ở.

Ngoài sự quan tâm của gia đình, cụ ông 101 tuổi còn nhận được trợ cấp tuổi già. Tại tỉnh Chiết Giang, người từ 100 tuổi trở lên được nhận 800 NDT (khoảng 3 triệu đồng) mỗi tháng.

Câu chuyện của ông Lu gây tò mò bởi sở thích uống nướ ngọt đi ngược với lời khuyên hạn chế đường thường được nhắc đến trong các khuyến nghị về sức khỏe.

Bên cạnh đó, lịch sinh hoạt gồm ăn tối sớm, đi ngủ lúc 20h, thức dậy lúc 4h, thư giãn trước khi rời giường và ngủ trưa đều đặn cũng là những điểm đáng chú ý.

Tuy nhiên, việc ông Lu sống đến 101 tuổi trong khi duy trì những thói quen này không chứng minh rằng nước ngọt có đường hay lịch sinh hoạt của ông là nguyên nhân giúp kéo dài tuổi thọ. Trải nghiệm của một cá nhân không thể đại diện cho quy luật sức khỏe chung, cũng không phải bằng chứng cho thấy uống nước ngọt giúp con người sống lâu hơn.