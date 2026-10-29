Thói quen kỳ lạ của tỷ phú Trần Đình Long: Mấy chục năm qua chỉ ngồi 1 quán cà phê trên đường Lý Thường Kiệt

Ngày nào cũng vậy, cứ đầu giờ sáng là tỷ phú Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hoà Phát lại đến quán cà phê quen thuộc trên đường Lý Thường Kiệt. Quán này có tên Slo.Villa, có diện tích khoảng 1.000m2, được thiết kế theo lối kiến trúc châu Âu biệt thự cổ, bao gồm toà biệt thự Pháp cổ và không gian sân vườn ngoài trời rộng rãi, thoáng mát, thiên nhiên hài hoà.

Khi thực khách đến đây, người ta thường xuyên bắt gặp bóng dáng của ông Trần Đình Long thảnh thơi nhâm nhi ly cà phê mỗi sáng cùng những người bạn thân thiết và các đối tác của mình.

Sau khi ăn sáng, cà phê tại Slo.Villa, "vua thép" Trần Đình Long lại lên xe đi làm.

Là một trong những người giàu nhất Việt Nam, nhưng tỷ phú Trần Đình Long không cho phép mình quá bận rộn, mà ông quan niệm phải tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. "Tôi là một người theo chủ nghĩa bình thường, sống cuộc sống rất bình thường. Tôi không có thói quen 2 tai nghe 2 chiếc điện thoại đâu. Buổi sáng tôi vẫn phải ăn sáng, uống cà phê rồi mới đi làm. Chiều làm xong đi tập thể thao. Buổi tối trừ các trường hợp rất đặc biệt, còn lại tôi không tiếp khách, không nhậu, ăn đủ 365 bữa cơm tối ở nhà", ông nói.

Ông Trần Đình Long sinh năm 1961 tại Hải Dương (cũ), nay là TP.Hải Phòng, theo học chuyên ngành Toán Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông là một đại gia khá kín kẽ và rất ít xuất hiện trước báo chí. Ông từng được Forbes đưa vào danh sách “tỷ phú USD”.

Tính đến cuối năm 2025, Hòa Phát dẫn đầu thị trường Việt Nam ở phân khúc thép xây dựng với 37,6% thị phần và mảng ống thép với 31,2% thị phần.

Trên thị trường chứng khoán, Hòa Phát hiện là một trong những doanh nghiệp lớn nhất với giá trị vốn hóa gần 177.000 tỷ đồng. Tính riêng cổ phiếu HPG đang nắm giữ, tổng tài sản chứng khoán của đôi bạn thân Trần Đình Long và Trần Tuấn Dương đạt khoảng 50.000 tỷ đồng.

Cá nhân ông Trần Đình Long là cổ đông lớn nhất khi trực tiếp sở hữu gần 2,2 tỷ cổ phiếu HPG (tương đương 25,8% vốn) và là người giàu thứ 6 Việt Nam với khối tài sản 2,4 tỷ USD theo dữ liệu từ Forbes.

Nếu tính cả phần sở hữu của vợ là bà Vũ Thị Hiền và con trai Trần Vũ Minh, gia đình ông Long đang nắm giữ hơn 35% cổ phần Hòa Phát, tương đương giá trị gần 63.000 tỷ đồng.

Suốt mấy chục năm qua, ông Trần Đình Long đều đến quán cà phê này vào mỗi buổi sáng.