Não mô cầu đặc biệt nguy hiểm bởi khả năng lây lan và diễn tiến nhanh. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

TS.BS Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh do não mô cầu có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng trẻ dưới 5 tuổi, thanh thiếu niên sống trong môi trường đông đúc và người suy giảm miễn dịch là những nhóm có nguy cơ cao hơn.

Đáng chú ý, tỷ lệ người mang vi khuẩn não mô cầu nhưng không có triệu chứng dao động 5-20%, cao nhất ở nhóm thanh thiếu niên, với tỷ lệ 23,7%. Đây được xem là nguồn lây âm thầm trong cộng đồng bởi người mang vi khuẩn thường không biết mình đang mang mầm bệnh.

Theo chuyên gia, vi khuẩn não mô cầu lây truyền qua đường hô hấp, đặc biệt khi tiếp xúc gần với dịch tiết đường hô hấp của người mang vi khuẩn. Một số hành vi như hút thuốc lá, hôn, thường xuyên tụ tập đông người hoặc đến các địa điểm giải trí đông đúc như bar, pub có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

TS.BS Nguyễn Văn Dũng khuyến cáo người dân không nên chủ quan trước các biểu hiện nghi ngờ bệnh, đặc biệt là sốt cao, đau đầu, nhất là khi xuất hiện ban xuất huyết. Khi có dấu hiệu bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay, không tự ý điều trị tại nhà.

Bên cạnh đó, tiêm vaccine phòng não mô cầu đầy đủ theo khuyến cáo là biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. Người dân cũng cần duy trì vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi cần thiết và hạn chế tiếp xúc gần với người nghi mắc bệnh.

Với trẻ nhỏ, phụ huynh cần đặc biệt chú ý những biểu hiện như quấy khóc bất thường, bỏ bú, ngủ li bì hoặc sốt cao không rõ nguyên nhân. Trẻ cần được đưa đi khám sớm khi xuất hiện các dấu hiệu này. Trong thời điểm có dịch, gia đình nên hạn chế đưa trẻ đến nơi đông người, đồng thời bảo đảm dinh dưỡng và tiêm chủng đúng lịch, đủ liều.

Theo chuyên gia, não mô cầu tuy không phải bệnh phổ biến nhưng có thể diễn tiến rất nhanh và gây hậu quả nghiêm trọng. Việc nhận biết sớm dấu hiệu cảnh báo, đến cơ sở y tế kịp thời và chủ động tiêm vaccine là những biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.