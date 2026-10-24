Thói quen gội đầu và chăm sóc da đầu đúng cách tại nhà

Da đầu cũng cần được làm sạch và chăm sóc phù hợp như các vùng da khác trên cơ thể. Tuy nhiên, gội đầu quá ít có thể khiến dầu, mồ hôi và tế bào chết tích tụ; trong khi gội quá thường xuyên hoặc sử dụng sản phẩm không phù hợp có thể làm da đầu khô, kích ứng. Một quy trình đơn giản, phù hợp với tình trạng da đầu sẽ giúp giữ tóc sạch, giảm bết và hạn chế tổn thương cho sợi tóc.

1. Những sai lầm thường gặp khi gội đầu

- Dùng móng tay cào mạnh da đầu là một trong những thói quen nên tránh. Việc này có thể gây trầy xước, kích ứng, đặc biệt khi da đầu đang có gàu hoặc viêm.

- Nước quá nóng cũng có thể làm da đầu khô và khiến tóc trở nên xơ hơn. Do đó, bạn nên sử dụng nước ấm vừa phải, tránh cảm giác nóng rát.

- Một sai lầm khác là dùng quá nhiều dầu gội hoặc thoa trực tiếp một lượng lớn sản phẩm lên một vùng da đầu để tạo nhiều bọt trước khi gội đầu. Tuy nhiên, không cần tạo nhiều bọt mới có hiệu quả làm sạch.

2. Các bước gội đầu đúng cách tại nhà

Gội đầu đúng cách giúp mái tóc mềm mượt và da đầu khỏe. Ảnh minh họa AI.

- Làm ướt tóc bằng nước ấm vừa phải: Làm ướt toàn bộ tóc và da đầu trước khi dùng dầu gội. Nước ấm vừa phải giúp làm mềm dầu và bụi bẩn, hỗ trợ quá trình làm sạch mà không gây khô da đầu như nước quá nóng. Sau đó lấy một lượng dầu gội phù hợp với độ dài và độ dày của tóc, xoa nhẹ trong lòng bàn tay rồi thoa lên da đầu.

- Massage nhẹ bằng đầu ngón tay: Dùng phần đầu đầu ngón tay massage nhẹ nhàng da đầu, không dùng móng tay cào hoặc chà xát mạnh; có thể massage khoảng 1-2 phút, tập trung vào những vùng dễ tích tụ dầu như đỉnh đầu, hai bên thái dương và sau gáy; không cần massage quá lâu vì ma sát mạnh có thể làm da đầu kích ứng và tóc dễ rối, gãy. Nếu da đầu nhiều dầu hoặc có gàu, nên lựa chọn dầu gội phù hợp với tình trạng này thay vì cố gắng làm sạch bằng cách chà mạnh.

- Xả sạch dầu gội: Dùng nước xả kỹ toàn bộ da đầu và tóc cho đến khi không còn cảm giác nhờn hoặc sản phẩm còn sót lại. Bạn không nhất thiết phải dùng nước lạnh ở bước cuối. Điều quan trọng hơn là sử dụng nhiệt độ nước phù hợp và xả sạch sản phẩm.

- Dùng dầu xả đúng cách: Dầu xả chủ yếu giúp làm mềm, giảm ma sát và hỗ trợ tóc dễ chải hơn. Với tóc thường hoặc tóc dầu, có thể tập trung sản phẩm vào phần thân và ngọn tóc, tránh thoa trực tiếp lên da đầu nếu sản phẩm không được thiết kế cho mục đích này.

Tóc khô, xoăn hoặc đã qua xử lý hóa chất có thể cần dầu xả nhiều hơn. Sau khi sử dụng, xả kỹ lại bằng nước sạch theo hướng dẫn của sản phẩm.

Nên gội đầu bao nhiêu lần một tuần?

Không có một tần suất gội đầu phù hợp cho tất cả mọi người. Người có da đầu dầu, thường xuyên vận động hoặc đổ nhiều mồ hôi có thể cần gội thường xuyên hơn. Ngược lại, người có tóc khô, xoăn hoặc da đầu ít tiết dầu có thể gội thưa hơn. Nếu tóc nhanh bết, da đầu có mùi, nhiều dầu hoặc cảm thấy khó chịu, có thể cần làm sạch thường xuyên hơn. Nếu da đầu khô, căng hoặc ngứa sau khi gội, nên xem lại tần suất và sản phẩm đang sử dụng.

3. Chăm sóc tóc sau khi gội đầu

Sau khi gội đầu, dùng khăn mềm nhẹ nhàng thấm nước thay vì vò hoặc chà xát mạnh. Khi tóc còn ướt, sợi tóc dễ bị tổn thương hơn nên hạn chế chải mạnh hoặc kéo giật. Nếu sấy tóc, nên sử dụng nhiệt độ thấp hoặc vừa phải, giữ máy sấy cách tóc khoảng cách 15-20 cm và liên tục di chuyển máy thay vì tập trung nhiệt vào một vị trí quá lâu. Bạn không nên buộc tóc quá chặt khi tóc còn ướt. Các kiểu tóc kéo căng thường xuyên có thể làm tăng lực tác động lên chân tóc và góp phần gây rụng tóc do kéo.

Ngoài ra, còn tùy thuộc vào đặc điểm và tình trạng cụ thể, mỗi loại tóc cần một quy trình chăm sóc riêng, cụ thể:

Tóc khô xơ: Khi tóc còn ẩm khoảng 70%, hãy thoa một lượng vừa đủ dầu dưỡng (hair oil) hoặc serum chứa argan, jojoba tập trung ở phần thân và ngọn tóc; tránh thoa trực tiếp lên da đầu để không gây bết dính; hạn chế tối đa việc sấy tóc ở nhiệt độ cao; nếu cần dùng máy sấy, hãy chọn chế độ sấy mát để bảo vệ độ ẩm còn lại trên sợi tóc.

Sau khi gội đầu, mỗi kiểu tóc lại có cách chăm sóc riêng. Ảnh minh họa AI.

Tóc nhiều dầu: Đối với chất tóc dễ bết dính, việc chăm sóc sau gội đòi hỏi sự tinh tế để vừa cấp đủ ẩm vừa giữ da đầu thông thoáng. Sau khi thấm khô nước bằng khăn nhẹ nhàng, chỉ nên bôi một lượng rất nhỏ xịt dưỡng hoặc serum dạng nước (water-based) vào riêng phần ngọn tóc khô ráp.

Tuyệt đối không để sản phẩm dưỡng chạm vào chân tóc hay da đầu, nên ưu tiên sấy khô phần chân tóc trước bằng quạt hoặc máy sấy ở mức gió mát. Việc giữ cho chân tóc và da đầu khô ráo ngay sau khi gội giúp ngăn ngừa vi khuẩn phát triển, hạn chế tình trạng tiết bã nhờn dư thừa và giữ độ phồng tự nhiên cho mái tóc suốt cả ngày.

Tóc uốn xoăn, tạo kiểu và nhuộm màu: Tóc đã qua hóa chất thường yếu, dễ mất nếp và nhanh phai màu nếu không được chăm sóc đúng cách. Sau gội, hãy thoa kem dưỡng dành riêng cho tóc xoăn/nhuộm hoặc xịt dưỡng chống nhiệt khi tóc còn ẩm. Để giữ sóng uốn, nên dùng tay bóp nhẹ từ dưới ngọn tóc ngược lên trên kết hợp sử dụng loa sấy ở nhiệt độ dịu nhẹ. Nếu tóc nhuộm, tránh sấy bằng nhiệt độ quá nóng vì nhiệt độ cao là nguyên nhân khiến tóc dễ khô xơ và bay màu. Dùng lược răng thưa chải nhẹ nhàng khi tóc đã khô bớt để gỡ rối, tránh làm đứt gãy các sợi tóc đang tổn thương.