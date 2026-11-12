Thói quen giúp cung thủ Mỹ thành huyền thoại

Trong cuốn Vượt qua giới hạn, Cameron Hanes được giới thiệu là một trong những hình mẫu tiêu biểu của tinh thần rèn luyện không ngừng nghỉ. Điều đặc biệt ở anh không chỉ nằm ở khối lượng vận động khổng lồ, mà còn ở khả năng duy trì nó trong khi vẫn có công việc toàn thời gian và trách nhiệm với gia đình.

Kỷ luật là yếu tố quyết định thành công của Hanes.

Lịch trình khó tin của một người đàn ông bình thường

Theo lời kể trong sách, Hanes thường xuyên chạy marathon, thậm chí có những tuần hoàn thành nhiều cuộc đua cự ly 42,195 km. Anh có thể bắt đầu ngày mới từ 3 giờ sáng, chạy xong một cuộc marathon trước khi đi làm rồi tiếp tục lịch trình công việc như bao người khác.

Sau 8 tiếng tại cơ quan, Hanes trở về nhà để tập bắn cung, nâng tạ và chuẩn bị cho ngày tiếp theo. Những cuộc đua sức bền của anh còn vượt xa cự ly marathon thông thường.

Hanes từng tham gia nhiều giải chạy 100 dặm, tương đương khoảng 161 km, cùng một số thử thách có cự ly trên 200 dặm. Đây là những cuộc đua đòi hỏi người tham gia phải vận động liên tục trong nhiều ngày, đặt cơ thể và ý chí trước áp lực cực lớn.

Điều khiến người khác kinh ngạc là sau những thử thách như vậy, Hanes vẫn nhanh chóng quay lại tập luyện. Anh không xem việc hoàn thành một cuộc đua khắc nghiệt là lý do để nghỉ ngơi quá lâu, mà tiếp tục duy trì guồng vận động của mình.

Mục tiêu không chỉ là chạy bộ

Tuy nhiên, chạy marathon hay chinh phục những cuộc đua siêu dài không phải đích đến cuối cùng của Hanes. Tất cả hoạt động rèn luyện thể lực đều phục vụ cho niềm đam mê lớn nhất của anh: săn nai sừng xám trên núi bằng cung tên.

Đây là một trong những hình thức săn bắn đòi hỏi sự kết hợp khắt khe giữa sức bền, khả năng di chuyển, sự kiên nhẫn và độ chính xác. Người thợ săn phải vượt qua địa hình hiểm trở, tiếp cận con mồi trong khoảng cách rất gần mà không bị phát hiện, sau đó thực hiện cú bắn chính xác dưới áp lực lớn.

Nai sừng xám sở hữu khả năng cảm nhận nguy hiểm nhạy bén sau hàng triệu năm tiến hóa. Vì vậy, việc tiếp cận chúng bằng cung tên được xem là thử thách đặc biệt khó khăn. Theo số liệu được tác giả đề cập trong sách, tỷ lệ thành công của hình thức săn này thường dưới 10%.

Kỷ luật biến đam mê thành thành tích

Tác giả cuốn sách cho biết Hanes đã thành công trong các chuyến săn nai sừng xám suốt 10 năm liên tiếp. Đây là thành tích được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với quá trình rèn luyện thể lực và sự chuẩn bị gần như ám ảnh của anh.

Với Hanes, sức bền không chỉ giúp anh chạy xa hơn hay nâng được mức tạ lớn hơn. Nó còn là công cụ để chinh phục những ngọn núi, vượt qua điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và theo đuổi niềm đam mê đến cùng.

Câu chuyện của Hanes vì thế vượt ra ngoài khuôn khổ một vận động viên chạy đường dài hay một thợ săn bằng cung tên. Anh đại diện cho triết lý "Keep Hammering": không ngừng rèn giũa, không thỏa hiệp với sự trì trệ và luôn chuẩn bị tốt hơn cho thử thách tiếp theo.

Đằng sau những thành tích khó tin ấy không phải một công thức bí mật, mà là hàng nghìn giờ lao động, tập luyện và kỷ luật được tích lũy qua nhiều năm.