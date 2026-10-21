Thói quen gây hôi miệng nhiều người mắc phải

Một số bệnh lý răng miệng hoặc bệnh lý khác cũng có thể góp phần gây mùi khó chịu. Dưới đây là những nguyên nhân có thể gây hôi miệng.

1. Vệ sinh răng miệng không đúng cách

Một trong những nguyên nhân thường gặp của hôi miệng là vệ sinh răng miệng chưa tốt. Khi thức ăn còn mắc lại giữa các răng, trên bề mặt lưỡi hoặc quanh đường viền nướu, vi khuẩn trong khoang miệng có thể phân hủy các chất hữu cơ và tạo ra những hợp chất có mùi khó chịu.

Đặc biệt, mặt lưng của lưỡi có nhiều khe và gai nhỏ, dễ lưu giữ vi khuẩn, tế bào bong tróc và cặn thức ăn. Nếu chỉ đánh răng mà không làm sạch lưỡi và kẽ răng, tình trạng hôi miệng có thể kéo dài.

Nội dung 1. Vệ sinh răng miệng không đúng cách 2.Bệnh lý răng miệng cũng có thể gây mùi hôi 3. Khô miệng làm tăng nguy cơ hôi miệng 4. Hành, tỏi và một số thực phẩm có thể làm hơi thở có mùi 5. Một số thói quen làm tình trạng hôi miệng nặng hơn Lời khuyên thầy thuốc

Vì vậy, cần đánh răng ít nhất 2 lần/ngày với kem đánh răng có fluoride, làm sạch kẽ răng bằng chỉ nha khoa hoặc dụng cụ phù hợp và vệ sinh lưỡi nhẹ nhàng. Không nên chải lưỡi quá mạnh vì có thể gây tổn thương niêm mạc.

2. Bệnh lý răng miệng cũng có thể gây mùi hôi

Hôi miệng kéo dài có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý trong khoang miệng như sâu răng, viêm lợi, viêm nha chu, áp xe răng hoặc nhiễm trùng.

Khi bị viêm lợi, vi khuẩn và mảng bám tích tụ quanh nướu có thể gây chảy máu, sưng đỏ và tạo mùi khó chịu. Viêm nha chu tiến triển còn có thể hình thành các túi nha chu, nơi vi khuẩn và thức ăn dễ tích tụ.

Do đó, nếu đã vệ sinh răng miệng đúng cách nhưng mùi hôi vẫn kéo dài, người bệnh nên đi khám nha khoa để tìm nguyên nhân thay vì chỉ sử dụng nước súc miệng để che mùi.

Một số tình trạng ở đường hô hấp trên như viêm amidan, viêm xoang hoặc tình trạng có dịch chảy xuống họng cũng có thể góp phần gây hôi miệng ở một số người.

3. Khô miệng làm tăng nguy cơ hôi miệng

Nước bọt có vai trò quan trọng trong việc làm sạch khoang miệng, hỗ trợ loại bỏ thức ăn và hạn chế sự phát triển quá mức của vi khuẩn. Khi lượng nước bọt giảm, miệng trở nên khô và nguy cơ xuất hiện mùi hôi có thể tăng lên.

Khô miệng có thể gặp khi uống không đủ nước, thở bằng miệng, hút thuốc hoặc do tác dụng phụ của một số loại thuốc. Một số thuốc điều trị trầm cảm, dị ứng, tăng huyết áp và nhiều nhóm thuốc khác có thể gây khô miệng ở một số người.

Người thường xuyên khô miệng nên uống nước phù hợp với nhu cầu của cơ thể, hạn chế thuốc lá và trao đổi với bác sĩ nếu nghi ngờ thuốc đang sử dụng gây khô miệng. Không tự ý ngừng thuốc điều trị.

Khám nha khoa định kỳ giúp phát hiện sớm sâu răng và các vấn đề khác trong khoang miệng. Ảnh: BV

4. Hành, tỏi và một số thực phẩm có thể làm hơi thở có mùi

Một số loại thực phẩm và gia vị như hành, tỏi có chứa các hợp chất dễ bay hơi, có thể khiến hơi thở có mùi đặc trưng sau khi ăn. Mùi này thường chỉ tồn tại trong thời gian nhất định và không đồng nghĩa với việc người bệnh mắc bệnh lý răng miệng.

Bên cạnh đó, chế độ ăn uống thiếu cân đối, nhịn ăn kéo dài hoặc áp dụng chế độ ăn rất ít carbohydrate có thể làm hơi thở thay đổi ở một số người. Khi cơ thể tăng tạo thể ketone, hơi thở có thể xuất hiện mùi đặc trưng.

Do đó, không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn hành, tỏi hay các thực phẩm có mùi khỏi chế độ ăn. Quan trọng là giữ vệ sinh răng miệng, ăn uống cân bằng và xác định nguyên nhân nếu hôi miệng kéo dài.

5. Một số thói quen làm tình trạng hôi miệng nặng hơn

Hút thuốc lá là một yếu tố có thể làm hơi thở có mùi, đồng thời làm tăng nguy cơ bệnh nướu và ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng. Uống nhiều rượu bia cũng có thể góp phần gây khô miệng, từ đó làm mùi hơi thở rõ hơn.

Ngoài ra, việc chỉ dùng kẹo cao su, kẹo bạc hà hoặc nước súc miệng để che mùi mà không xử lý nguyên nhân cũng không giúp giải quyết tình trạng hôi miệng lâu dài.

Một số bệnh lý toàn thân như đái tháo đường mất kiểm soát, bệnh thận hoặc bệnh gan nặng có thể làm thay đổi mùi hơi thở. Tuy nhiên, hôi miệng không phải là dấu hiệu đặc hiệu để chẩn đoán các bệnh này. Vì vậy, không nên tự kết luận mình mắc bệnh gan, thận hay đái tháo đường chỉ dựa vào mùi hơi thở.

Lời khuyên thầy thuốc

Để hạn chế hôi miệng, cần duy trì vệ sinh răng miệng hằng ngày, làm sạch lưỡi và kẽ răng, uống đủ nước theo nhu cầu, không hút thuốc và hạn chế rượu bia. Khám nha khoa định kỳ giúp phát hiện sớm sâu răng, viêm lợi, viêm nha chu và các vấn đề khác trong khoang miệng.

Nếu tình trạng hôi miệng kéo dài dù đã vệ sinh răng miệng đúng cách, hoặc kèm theo đau răng, chảy máu nướu, sưng nướu, khô miệng nhiều, khó nuốt, đau họng hay các triệu chứng bất thường khác, nên đi khám nha khoa hoặc bác sĩ để xác định nguyên nhân.