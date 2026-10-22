Thói quen đặc biệt của bà chủ quán bánh cuốn Michelin ở TP.HCM

Bà Loan rạng rỡ trong tà áo dài để chào đón thực khách. Ảnh: Trang Thư.

5h, bà Trần Thị Thúy Loan (52 tuổi) thức dậy tập thể dục. Sau đó, bà thong thả chọn một chiếc áo dài rồi bắt đầu ngày làm việc tại quán bánh cuốn Tây Hồ (phường Tân Định, TP.HCM).

Trong trang phục truyền thống, bà Loan thoăn thoắt tráng từng lá bánh, tính tiền, bưng bê… Hình ảnh ấy trở nên quen thuộc với thực khách.

“Tôi có gần 450 bộ áo dài để mặc không trùng trong cả năm. Giờ tôi còn chuẩn bị may thêm hơn 10 bộ để có đồ mới đón khách dịp Tết tới”, bà Loan chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Mặc áo dài để đón khách trang trọng

Chia sẻ về thói quen đặc biệt này, bà Loan kể mình từng đi nhiều nơi và thường thấy mọi người diện áo dài trong các hoạt động, trông rất đẹp và duyên dáng.

“Tôi nghĩ mình chỉ ở nhà buôn bán, không phải đi đâu nên rất dễ mặc mỗi ngày. Điều này vừa thể hiện nét riêng, vừa là sự trân trọng dành cho khách hàng”, bà chia sẻ.

Bà Loan làm việc nhanh nhẹn, gọn gàng trong tà áo dài. Ảnh: Trang Thư.

Nghĩ là làm, bà Loan bắt đầu mặc áo dài đón khách từ 3 năm trước. Những ngày đầu, bà hơi ngại ngùng, nhưng mỗi khi được khách khen, bà lại có thêm động lực. Giờ đây, mặc áo dài trở thành thói quen của bà.

Dù sở hữu khoảng 450 bộ áo dài và đều đặn may thêm vào mỗi dịp lễ, Tết, bà Loan luôn nhất quán với phong cách áo truyền thống, cổ cao, không cách điệu. Với bà, đó cũng là cách quảng bá văn hóa, nhất là khi quán đón nhiều thực khách quốc tế.

“Mặc áo dài cũng là một nét đẹp truyền thống. Tôi chú ý tập luyện dáng đi đứng, cười chào khách hàng. Mỗi cử chỉ đều phải nhẹ nhàng, lịch sự”, bà nói.

Để giữ tinh thần thoải mái, tươi tỉnh và vóc dáng nhanh nhẹn, mỗi ngày, bà Loan đều dậy sớm tập yoga. Bà tin việc luyện tập cũng giúp mình có thần thái và năng lượng vui vẻ khi tiếp khách.

Thực khách gần như không thấy bà Loan mặc trang phục trùng trong 1 năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Là người trực tiếp quản lý và tạo phong cách riêng cho quán, nhưng bà Loan cho biết đây không phải cơ nghiệp do mình gây dựng. Quán do mẹ chồng bà, cụ Trần Thị Cà (đã mất), mở từ năm 1961. Khi đó, cụ ngồi bán bánh với một chiếc bàn nhỏ bên đền thờ cụ Phan Châu Trinh trên đường Gallimard, nay là đường Nguyễn Huy Tự (phường Đa Kao, quận 1 cũ).

Cụ Phan Châu Trinh có hiệu là Tây Hồ. Khách đến ăn tự gọi sạp bánh là “bánh cuốn Tây Hồ” để dễ nhớ địa điểm. Thấy tên gọi này hay, cụ Cà lấy luôn làm tên quán. Năm 1978, cụ chuyển quán về địa điểm hiện nay và vẫn giữ tên cũ.

Bà Loan bắt đầu học nghề tráng bánh từ năm 2000, dưới sự hướng dẫn của mẹ chồng. Khi ấy, bà thuận tay trái, trong khi vị trí đổ bột phù hợp với người thuận tay phải. Vậy nên, những mẻ bánh đầu tiên đều hỏng. Bà bị cụ Cà mời ra khỏi khu bếp.

Không bỏ cuộc, mỗi lần quán vắng khách, mọi người nghỉ ngơi, bà Loan lại vào tập tráng bánh bằng tay phải. Bà kiên trì luyện tập đến khi thành thạo, có thể tráng những lá bánh mềm mại, đều đặn. Lúc này, câu nói: “Con nhỏ này làm được” mới được cụ Cà thốt ra.

Hình ảnh về gian hàng của cụ Cà vẫn được bà Loan gìn giữ cẩn thận. Ảnh: Trang Thư.

“Tôi biết ơn mẹ vì mẹ trao cơ hội cho mình, không phân biệt là con ruột hay dâu rể. Từ bà, tôi không chỉ học được cách làm món ăn mà còn học được sự hiếu khách”, bà Loan nói.

Sau khi cụ Cà mất, bà Loan cùng các thành viên trong gia đình tiếp tục duy trì quán. Vài năm trở lại đây, khi những người anh chị em nghỉ hưu hoặc chuyển nơi sinh sống, bà được giao quản lý chính.

Tấm bảng Michelin và chuyện giữ khách

Trước đây, quán của bà Loan chỉ bán bánh cuốn truyền thống. Gần đây, để phục vụ nhiều đối tượng khách hàng hơn, bà bổ sung các loại bánh cuốn nhân tôm thịt nấm, thịt gà nấm, chà bông heo, chà bông tôm cùng các món chay như bánh cuốn lá dứa, bánh cuốn nấm linh chi…

Nhờ thực đơn đa dạng, quán không chỉ đón khách quen mà còn thu hút nhiều thực khách trẻ. Quán mở cửa từ 5h30 đến 21h30, giá mỗi phần dao động 40.000-72.000 đồng tùy loại nhân.

Từ món ăn chính cho đến đồ ăn kèm đều do bà Loan và nhân viên tự làm. Ảnh: Trang Thư.

Tháng 6 năm nay, bánh cuốn Tây Hồ được Michelin Guide vinh danh ở hạng mục Bib Gourmand, dành cho những quán ăn ngon với giá cả phải chăng. Michelin nhận xét bánh có lớp vỏ mỏng, dẻo, thanh nhẹ; nguyên liệu được chế biến ngay cạnh khu bếp mở, mang hương vị truyền thống hài hòa với nhân thịt heo, củ sắn cùng các lựa chọn chay.

Nhắc đến sự ghi nhận này, bà Loan không giấu được niềm vui: “Tôi thấy rất vui khi món ăn của mẹ được công nhận, nhưng cũng ý thức rằng mình có thêm trách nhiệm giữ được sự tin tưởng của mọi người đã trao. Mình phải cố gắng làm tốt hơn nữa”.

Theo bà Loan, để giữ chân thực khách, trước hết phải bảo đảm hương vị món ăn. Bánh cuốn cần được tráng vừa tới để giữ độ mềm mại, phần nhân và nước mắm phải vừa ăn. Các món ăn kèm như hành phi, ớt xay đều được gia đình tự làm để bảo đảm độ tươi mới.

Bà Loan niềm nở chào hỏi, giới thiệu món ăn với thực khách. Ảnh: Trang Thư.

Quan trọng hơn, theo bà Loan, dịch vụ mới là yếu tố khiến khách quay lại nhiều lần. Bà thường dặn nhân viên không được phụ lòng những người đã tìm đến quán.

“Giữa phố xá đông đúc, món ăn thì nhiều vô kể mà khách vẫn chịu khó về quán, nên phải phục vụ thật tốt”, bà cho hay.

Gần đây, con gái bà Loan cũng thường xuyên về quán phụ mẹ. Điều này khiến bà thêm yên tâm về người kế nghiệp.

“Còn sức khỏe, còn làm được thì mình cứ làm. Khi nào sức khỏe không còn cho phép nữa thì mình để cho con tiếp tục”, bà nói.