Ưu tiên thực phẩm lên men

Sữa chua chứa lợi khuẩn sống như lactobacillus và bifidobacterium, góp phần cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ giảm đầy hơi và táo bón. Nên ưu tiên sữa chua nguyên chất không đường để hạn chế lượng đường bổ sung. Thực phẩm này còn cung cấp canxi, magie và vitamin B12, góp phần duy trì hoạt động của hệ miễn dịch.

Dưa cải bắp muối chua và kimchi được lên men tự nhiên, có thể chứa lợi khuẩn, đồng thời cung cấp chất xơ và vitamin A, C, K. Thường xuyên bổ sung các loại rau củ này vào chế độ ăn góp phần đa dạng hóa hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất, theo Eating Well.

Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn. Ảnh: Bùi Thủy

Bổ sung rau củ quả giàu chất xơ

Táo, chuối, măng tây, bông cải xanh giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan. Đây còn là nguồn thực phẩm dồi dào prebiotic - thức ăn nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi phát triển. Chế độ ăn ưu tiên rau củ quả tươi phần nào duy trì nhu động ruột đều đặn, bảo vệ đường ruột khỏi tình trạng viêm mạn tính.

Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn

Theo Medical News Today, để giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa, mỗi người cần hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và chất tạo ngọt nhân tạo. Các món trải qua nhiều công đoạn chế biến thường ít chất xơ nhưng nhiều phụ gia, natri và chất bảo quản - yếu tố thúc đẩy hại khuẩn phát triển gây viêm đường ruột.

Tương tự, các chất tạo ngọt nhân tạo có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh, gây đầy hơi, chướng bụng, ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa đường. Thức ăn chiên ngập dầu chứa nhiều chất béo có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, gây đầy bụng và khó chịu

Uống đủ nước

Uống đủ nước giúp thức ăn và chất thải di chuyển thuận lợi dọc đường tiêu hóa, hỗ trợ quá trình tiêu hóa, đồng thời làm mềm phân, giảm nguy cơ táo bón.

Nhu cầu nước tùy thuộc vào thể trạng, mức độ vận động, thời tiết và lượng nước từ thực phẩm. Người trưởng thành có thể uống khoảng 1,5-2 lít nước mỗi ngày, đồng thời điều chỉnh theo nhu cầu cơ thể. Tránh uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn vì có thể gây hạ natri máu.