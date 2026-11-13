Thói quen ăn uống hủy hoại sự nghiệp cựu sao tuyển Đức

Niklas Sule từng có thời gian trầm cảm vì tăng cân và mất suất dự EURO 2024 cùng tuyển Đức. Ảnh: Reuters.

Cựu trung vệ tuyển Đức Niklas Sule vừa tiết lộ những thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh trong sự nghiệp cầu thủ. Trong cuộc trò chuyện với Alison Bender trên podcast After the Final Whistle, anh thừa nhận từng uống bia và sử dụng thức ăn nhanh quá thường xuyên.

“Trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, tôi uống rượu và ăn hamburger. Tôi tiêu thụ bia và đồ ăn nhanh quá thường xuyên. Tôi không muốn dành 15 năm chỉ tập trung vào bóng đá. Tôi cũng muốn tận hưởng cuộc sống. Cuộc đời quá ngắn để không làm những điều mình muốn”, Sule chia sẻ.

Cựu tuyển thủ Đức cho biết anh từng mất nhiều thời gian để cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và sự nghiệp. Với Sule, bản thân không chỉ là một cầu thủ bóng đá. Anh không muốn hy sinh mọi trải nghiệm chỉ để duy trì hình ảnh của một vận động viên chuyên nghiệp.

Sule cũng tiết lộ lý do không tham gia mạng xã hội. Anh không sở hữu tài khoản Instagram như đa số cầu thủ, dù thừa nhận lựa chọn này có thể khiến bản thân bỏ lỡ nhiều cơ hội thương mại.

Cựu trung vệ này cũng cho rằng việc liên tục so sánh bản thân với người khác là một trong những điều tệ nhất mà con người có thể làm. Theo anh, Instagram góp phần thúc đẩy thói quen đó.

Sule từng có 49 lần khoác áo tuyển Đức, tham dự hai kỳ World Cup, một EURO và Olympic. Anh cũng từng giành Confederations Cup cùng đội tuyển quốc gia. Ở cấp CLB, trung vệ này có 5 năm thi đấu cho Bayern Munich và 4 năm khoác áo Borussia Dortmund. Bộ sưu tập danh hiệu của anh gồm Champions League, FIFA Club World Cup, Siêu cúp châu Âu, 5 Bundesliga cùng nhiều danh hiệu quốc nội khác.

Tháng 7 vừa qua, Sule tuyên bố giải nghệ. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, anh bất ngờ trở lại sân cỏ trong vai trò tiền đạo của SV 1946 Tiefenbach, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng chín Đức.

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