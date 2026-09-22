Thời lượng pin iPhone 18 Pro có thực sự ngang bằng iPhone 17 Pro Max qua các thử nghiệm?

Tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới, Apple đã thu hút nhiều sự chú ý khi tuyên bố mẫu máy nhỏ gọn iPhone 18 Pro có thể mang lại thời lượng sử dụng tương đương với phiên bản cỡ lớn iPhone 17 Pro Max. Khoảng 18 phút sau khi chương trình bắt đầu, ông Rich Dinh, Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật phần cứng của Apple, khẳng định thiết bị vẫn đáp ứng thời lượng pin cả ngày tuyệt vời dù kích thước thân máy nhỏ hơn đáng kể.

Tuy nhiên, cụm từ "thời lượng pin cả ngày" mang tính chất định tính nhiều hơn là một thông số kỹ thuật rõ ràng. Để kiểm chứng tính chuẩn xác của tuyên bố này, các số liệu từ bài kiểm tra độc lập và chính tài liệu kỹ thuật của Apple cung cấp cái nhìn thực tế và khách quan hơn.

Khoảng cách thời lượng pin trong các bài thử nghiệm thực tế

Để đánh giá pin, Apple thường công bố thời gian phát video ngoại tuyến cục bộ. Trong khi đó, PhoneArena áp dụng phương pháp sát với thói quen hàng ngày hơn bằng cách phát video trực tuyến liên tục trên nền tảng YouTube qua kết nối mạng.

Kết quả cho thấy iPhone 18 Pro đạt thời gian hoạt động liên tục khoảng 8 giờ 46 phút trước khi cạn nguồn. Cùng trong điều kiện đó, iPhone 17 Pro Max duy trì được khoảng 9 giờ 37 phút. Dù sở hữu thân máy nhỏ gọn hơn hẳn, iPhone 18 Pro chỉ chịu thua kém khoảng 51 phút sử dụng trực tuyến.

Chiếc iPhone 18 Pro nhỏ gọn màu đỏ rượu vang (Burgundy). Ảnh: PhoneArena

Đáng chú ý, ngay cả số liệu kỹ thuật chính thức do Apple cung cấp cho thị trường toàn cầu cũng phản ánh khoảng cách này. Trong bài kiểm tra phát lại video của hãng, iPhone 18 Pro đạt tối đa 34 giờ, trong khi iPhone 17 Pro Max chạm mốc 37 giờ – chênh lệch 3 giờ nghiêng về mẫu Pro Max đời trước.

Lợi thế vật lý giúp iPhone 18 Pro Max bứt phá hoàn toàn

Nếu iPhone 18 Pro chứng minh được năng lực tối ưu điện năng ấn tượng trên thân máy kích thước vừa phải, thì iPhone 18 Pro Max lại thể hiện sự vượt trội hoàn toàn nhờ không gian vật lý rộng rãi.

Ở cùng bài kiểm tra phát video trực tuyến trên YouTube, iPhone 18 Pro Max đạt thời lượng lên tới 12 giờ 49 phút. Con số này vượt xa cả iPhone 18 Pro (chênh lệch hơn 4 giờ) lẫn iPhone 17 Pro Max (chênh lệch hơn 3 giờ). Thân máy lớn cho phép nhà sản xuất trang bị viên pin dung lượng lớn hơn hẳn, tạo nên khoảng cách rõ rệt về thời gian trải nghiệm liên tục.

Hiểu đúng về cụm từ 'thời lượng pin cả ngày'

Việc Apple xếp iPhone 18 Pro cạnh iPhone 17 Pro Max thực chất xuất phát từ việc cả hai đều nằm trong nhóm thiết bị phục vụ trọn vẹn một ngày làm việc bình thường của người dùng mà không cần cắm sạc giữa chừng. Dù vậy, điều này không đồng nghĩa với việc iPhone 18 Pro có dung lượng pin hay thời gian sáng màn hình tương đương hoặc cao hơn iPhone 17 Pro Max trong mọi tác vụ.

Trên thực tế, thời lượng pin của smartphone luôn biến động tùy thuộc vào độ sáng màn hình, chất lượng sóng mạng di động, nhiệt độ môi trường và cường độ xử lý của từng ứng dụng. Người dùng đang cân nhắc nâng cấp nên dựa trên các bài đo đạc cụ thể thay vì chỉ tin vào những thông điệp quảng bá tổng quát.