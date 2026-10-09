Thời khắc - dấu ấn kết nối sân khấu và công nghệ

Thời khắc cũng là chương trình đánh dấu thời điểm Rạp Công Nhân sáng đèn trở lại sau quá trình tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất. Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, sản phẩm được xây dựng theo hướng kết nối lịch sử, văn hóa, nghệ thuật sân khấu và công nghệ, với không gian triển lãm, trải nghiệm tương tác, phòng chiếu đặc biệt và các chương trình biểu diễn sân khấu.

Với chủ đề “Lưu - Khắc - Vang” những câu chuyện về di tích, danh nhân và các dấu ấn lịch sử được giới thiệu qua hình ảnh, tư liệu, hiện vật và hoạt động tương tác.

Phát biểu khai mạc chương trình, NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho biết: Nhà hát kịch Hà Nội lần đầu tiên thử nghiệm kết hợp nghệ thuật sân khấu với công nghệ AI nhằm mở rộng không gian biểu đạt và tạo thêm phương thức mới để kể một câu chuyện lịch sử. Công nghệ sẽ trở thành phương thức, phương tiện hỗ trợ nghệ thuật, giúp câu chuyện của quá khứ đến gần hơn với công chúng ngày hôm nay, nhất là với khán giả trẻ.

Điểm nhấn nghệ thuật của chương trình “Thời khắc” vở diễn “Huyền tích Hồ Gươm” khai thác câu chuyện về Vua Lê, Quan Hành khiển Ức Trai, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và truyền thuyết hoàn trả gươm báu cho Rùa thần.

Tác phẩm kết hợp nghệ thuật sân khấu với công nghệ AI, gợi mở những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với hồ Hoàn Kiếm và khát vọng hòa bình của dân tộc.

Sân khấu “Thời khắc” tạo sự kết nối giữa nghệ thuật biểu diễn và công nghệ, mở thêm không gian sáng tạo trong cách kể những câu chuyện văn hóa, lịch sử.

Huyền tích Hồ Gươm kết hợp nghệ thuật sân khấu với công nghệ AI, gợi mở những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với hồ Hoàn Kiếm và khát vọng hòa bình của dân tộc.

Công nghệ AI được ứng dụng vào biểu diễn, mở rộng phương thức kể chuyện.

Với sự hỗ trợ của công nghệ, những trận chiến được tái hiện một cách sinh động, giúp người xem hình dung rõ hơn về một thời kỳ lịch sử oai hùng của dân tộc.

Từ những câu chuyện lịch sử đến các vấn đề của đời sống đương đại, “Thời khắc” hướng tới lưu giữ giá trị, khắc ghi ký ức và đưa những câu chuyện văn hóa, nghệ thuật tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Vở diễn Huyền tích Hồ Gươm đặc biệt thu hút đông đảo công chúng.

Chương trình “Thời khắc” là hướng thử nghiệm của Nhà hát Kịch Hà Nội trong phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa và chương trình nghệ thuật chất lượng cao mang thương hiệu Hà Nội, kết hợp giá trị lịch sử, di sản, nghệ thuật sân khấu và công nghệ, góp phần mở rộng phương thức tiếp cận và lan tỏa các giá trị văn hóa đến công chúng.

Đại biểu và công chúng giao lưu, chụp ảnh cùng các nghệ sĩ tại chương trình.