'Thổi hồn' vào những sợi len thành sản phẩm xuất khẩu tạo việc làm cho nhiều phụ nữ yếu thế

Xuất phát từ niềm đam mê đối với các sản phẩm thủ công đan móc từ sợi len, Đỗ Thùy Linh (SN 1993) đã lập lên cơ sở đan móc sợi lên tại nhà để tạo công ăn việc làm cho nhiều phụ nữ yếu thế. Từ các sản phẩm thủ công đơn giản làm từ len đã xuất khẩu đi các nước như Mỹ, Canada, Ấn Độ, Anh, Pháp…

Trước đây Linh từng theo học ngành Sư phạm Tiếng Anh trở về địa phương dạy học 9 năm, nhưng đến năm 2020 vì lý do sức khỏe đã quyết định nghỉ dạy học và từ đó mở cơ sở nhỏ đan móc len tại nhà

Hiện tại cơ sở của Linh giải quyết công ăn việc làm cho trên 45 lao động ở địa phương và các tỉnh thành khác như Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh

Thường trực tại cơ sở luôn luôn có khoảng 6 người làm chủ yếu là phụ nữ lớn tuổi và dân tộc thiểu sổ

Các sản phẩm chủ yếu được làm thủ công từ len cotton nhập khẩu và bông hoạt tính

Với khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh đã tạo lợi thế cho Linh làm việc trao đổi với các khách hàng nước ngoài, từ đó giúp các sản phẩm được xuất khẩu tới 80% với các thị trường khó tính như Châu Âu

Khi khách hàng gửi mẫu nhân vật mong muốn, Linh sẽ tự tay thiết kế và gửi bản phác thảo để khách duyệt. Sau khi khách hàng hài lòng với mẫu thiết kế, Linh tiếp tục xây dựng chart (sơ đồ hướng dẫn móc len) chi tiết rồi chuyển cho thợ thực hiện. Với những mẫu có kỹ thuật khó hoặc thợ chưa biết cách móc, Linh sẽ trực tiếp hướng dẫn, thậm chí quay video minh họa từng công đoạn để bảo đảm sản phẩm hoàn thiện đúng với thiết kế ban đầu.

Mỗi sản phẩm làm ra từ sợi lên yêu cầu mũi móc phải đảm bảo, kích thước, kỹ thuật phải đạt yêu cầu và có độ an toàn cho người sử dụng. Các công đoạn móc, nhồi bông, khâu, trang trí hoàn thiện sản phẩm đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ

Các sản phẩm làm từ len của cơ sở khá đa dạng, từ các mặt hàng những chiếc lót ly, vật dụng trang trí đến những món đồ chơi là những con thú nhồi bông... đủ kích thước, hình dáng và màu sắc.

Đến thời điểm hiện tại Linh cũng không nhớ đã làm ra được bao nhiêu sản phẩm xuất khẩu

Từ những sợ len, Linh đã "thổi hồn" thành những sản phẩm độc đáo

Mong muốn nhất của Thùy Linh là mô hình được mở rộng, tạo được nhiều việc làm hơn cho người lao động phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Đồng thời, kết nối được để đưa sản phẩm của mình vào để quảng bá hình ảnh văn hóa của địa phương, của Việt Nam đến bạn bè quốc tế