'Thổi hồn' cho thổ cẩm, tạo sức sống bền vững cùng thời đại

Ca sĩ Hòa Minzy trong bộ trang phục sáng tạo từ thổ cẩm dân tộc Mông tại Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La lần thứ nhất - năm 2026.Ảnh PV

Đến gian phòng làm việc tràn ngập sắc màu của chị Nguyễn Vũ Hoài, phường Tô Hiệu, ấn tượng đầu tiên là những chiếc túi xách, khăn choàng, đồ thời trang... được phối nét thổ cẩm vô cùng tinh tế. Là cán bộ đang công tác trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chị Hoài có nhiều cơ hội đi đến các bản vùng cao, thấy được nét đẹp truyền đời lưu giữ ở thổ cẩm và cả sự kiên nhẫn, tỉ mỉ của những người làm ra chúng, nên chị đã đem lòng say mê và trăn trở với ý tưởng đưa thổ cẩm vươn xa hơn ranh giới bản làng. Chị đã miệt mài sáng tạo những sản phẩm thổ cẩm thêu tay làm thành quà tặng bán cho những người cùng sở thích và du khách. Vừa qua, tại Cuộc thi quà tặng du lịch Sơn La 2026, sản phẩm túi/ví 2 trong 1 của chị đoạt giải khuyến khích và được Ban giám khảo đánh giá có tính ứng dụng cao.

Chị Nguyễn Vũ Hoài giới thiệu các sản phẩm làm từ thổ cẩm.

Chị Hoài tâm sự: Thổ cẩm của đồng bào Sơn La rất đẹp. Tôi đã kết hợp thổ cẩm với các chất liệu hiện đại như da, vải để chế tác thành những món quà lưu niệm, như khăn, ví, túi đựng đồ, cặp laptop... Tôi tin rằng, mỗi món quà bé nhỏ nhưng chứa đựng cả câu chuyện văn hóa, giúp du khách mỗi khi cầm trên tay đều cảm nhận được nét riêng của núi rừng Sơn La.

Cùng chung đam mê, chị Tráng Thị Dụ, cô gái trẻ dân tộc Mông ở bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, lại chọn cách “thổi hồn” vào thổ cẩm từ chính nếp sinh hoạt đời thường và du lịch cộng đồng tại homestay Hua Tạt Hmong Retreat của gia đình. Cần mẫn bên bếp lửa, khéo léo dùng bút vẽ hoa văn bằng sáp ong trên nền vải chàm rồi tỉ mỉ từng đường thêu, chị Dụ không chỉ giữ nghề truyền thống mà còn biến chính không gian homestay thành điểm trải nghiệm hấp dẫn du khách. Mới đây, chất liệu thổ cẩm do chính tay chị và các phụ nữ trong bản làm ra đã được nhà thiết kế tin tưởng lựa chọn để sáng tạo nên bộ trang phục biểu diễn độc đáo cho ca sĩ Hòa Minzy tại Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La lần thứ nhất - năm 2026.

Chị Nguyễn Vũ Hoài với niềm đam mê sáng tạo từ thổ cẩm.

Chị Dụ cho biết: Khi nhìn thấy mảnh thổ cẩm của dân tộc mình xuất hiện lộng lẫy trên sân khấu lớn, được đông đảo khán giả đón nhận, tôi xúc động lắm. Điều đó giúp những người trẻ làm thổ cẩm có thêm niềm tin rằng văn hóa dân tộc nếu biết cách làm mới thì luôn có sức sống bền vững cùng thời đại.

Không dừng ở những sáng tạo cá nhân, thổ cẩm đang được nhiều doanh nghiệp, HTX và các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh sáng tạo để trang trí, tạo không gian mang đậm bản sắc dân tộc tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng hoặc được xây dựng thành các dịch vụ trải nghiệm văn hóa, như vẽ sáp ong, nhuộm chàm, dệt vải, thêu hoa văn... Du khách có thể tìm thấy những điều đó ở Không gian văn hóa Tây Bắc (thường gọi là Chợ đêm - Phố đi bộ Mộc Châu), khu trưng bày nông sản và sản phẩm văn hóa tại Khu du lịch sinh thái thác Dải Yếm, không gian trải nghiệm văn hóa Thái tại HTX Du lịch cộng đồng bản Bon (xã Mường Chiên), HTX Nặm Nghẹp (xã Ngọc Chiến), HTX Làng nghề thổ cẩm Hoàng Long (phường Mộc Sơn)...

Chị Tráng Thị Dụ, bản Hua Tạt, xã Vân Hồ vẽ hoa văn bằng sáp ong.Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bà Lường Thị Loát, Giám đốc HTX Làng nghề thổ cẩm Hoàng Long, chia sẻ: HTX hiện có 20 thành viên, vừa kinh doanh homestay vừa tự trồng bông, dệt vải, sản xuất thổ cẩm dân tộc và các sản phẩm từ thổ cẩm như khăn, túi, ví, chăn, gối, đệm Thái... Mỗi năm, HTX sản xuất từ 600-700 sản phẩm từ thổ cẩm, bán cho khách du lịch và mang đi trưng bày, giới thiệu tại các hội chợ, hội thảo về du lịch.

Sự cộng hưởng từ sức lan tỏa của sự kiện Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La lần thứ nhất - năm 2026 vừa qua, cùng với niềm nhiệt huyết của cộng đồng và những chính sách định hướng kịp thời đã và đang “thổi sức sống mới” cho thổ cẩm, giúp giữ trọn tinh hoa văn hóa truyền thống và phát triển thành sản phẩm hấp dẫn cho du lịch Sơn La.