Thời hạn tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi nhà trường xác nhận kéo dài khóa học

Công dân thắc mắc về thời hạn tạm hoãn nghĩa vụ quân sự với trường hợp cụ thể:

Công dân đang học Đại học, đã nộp giấy xác nhận đang học cho cơ quan quân sự địa phương ngay từ năm Nhất, trên giấy ghi thời gian dự kiến hoàn thành chương trình học là năm 2026.

Ở các năm học tiếp theo, nhà trường tiếp tục cấp giấy xác nhận với thời gian dự kiến hoàn thành là năm 2027. Công dân tiếp tục đều đặn nộp giấy xác nhận thời gian dự kiến hoàn thành hằng năm mà cơ quan quân sự địa phương không phản hồi; hiện tại công dân vẫn đang là sinh viên chưa tốt nghiệp.

Gần đây, cơ quan quân sự địa phương thông báo chỉ công nhận giấy xác nhận đầu tiên (đến năm 2026), cho rằng các giấy sau do nhà trường tự nâng thời hạn nên không chấp nhận và yêu cầu đi khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Công dân mong muốn được giải đáp về thời gian tạm hoãn nghĩa vụ quân sự được xác định theo giấy xác nhận đầu tiên hay căn cứ vào thời gian đào tạo chính thức và tình trạng học tập thực tế hiện tại do nhà trường xác nhận? Trường hợp có sự khác nhau về thời gian giữa các giấy xác nhận, công dân cần chuẩn bị các giấy tờ hoặc xác nhận nào từ nhà trường để làm căn cứ chính xác, và cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết trường hợp này?

Quy định về tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình

Bộ Quốc phòng dẫn chứng Luật Nghĩa vụ quân sự cho biết, việc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với trường hợp công dân là học sinh, sinh viên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13, cụ thể:

“Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo”.

Các trường hợp KHÔNG THUỘC diện tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình

Các trường hợp không thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình, gồm:

Theo học các loại hình đào tạo ngoài quy định;

Đang học nhưng bị buộc thôi học;

Tự bỏ học hoặc ngừng học tập một thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên mà không có lý do chính đáng; hết thời hạn học tập tại trường của một khóa học;

Chỉ ghi danh, đóng học phí nhưng thực tế không học tại trường.

Thời gian công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo tập trung tính từ ngày nhà trường quy định có mặt nhập học (ghi trong giấy báo nhập học) đến khi tốt nghiệp khóa học và chỉ thực hiện ở một trình độ đào tạo liên tục không gián đoạn; nếu thời gian kéo dài thêm do lưu ban hoặc nợ môn sẽ không được tạm hoãn.

Hướng dẫn hồ sơ, giấy tờ xem xét tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Trường hợp do nhà trường xác định khóa học kéo dài, để được xem xét tạm hoãn, công dân cần làm đơn kèm giấy xác nhận khóa học của nhà trường gửi đến Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã (qua Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) nơi công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự để báo cáo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã xem xét, giải quyết./.