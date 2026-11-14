Thời hạn quyết toán dự án phải kiểm toán độc lập

Tuy nhiên, đối với các dự án cùng nhóm nhưng thuộc trường hợp phải thực hiện kiểm toán độc lập trước khi trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán, khối lượng công việc của chủ đầu tư tăng lên đáng kể (bao gồm việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, phối hợp tổ chức kiểm toán, tiếp thu và hoàn thiện hồ sơ theo kết quả kiểm toán), do đó đòi hỏi nhiều thời gian hơn so với các dự án không phải thực hiện kiểm toán độc lập. Ngược lại, đối với cơ quan chủ trì thẩm tra, hồ sơ đã có báo cáo kiểm toán độc lập có thể làm giảm bớt khối lượng công việc thẩm tra.

Việc quy định thời gian thực hiện các giai đoạn chung cho các dự án cùng nhóm có thể chưa hoàn toàn phù hợp với khối lượng công việc thực tế của từng chủ thể.

Ông H đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, làm rõ việc áp dụng thời hạn lập hồ sơ và thẩm tra quyết toán đối với trường hợp nêu trên; đồng thời xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy định theo hướng bảo đảm thời gian thực hiện phù hợp với khối lượng công việc thực tế, tạo thuận lợi cho chủ đầu tư và cơ quan chủ trì thẩm tra trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điều 21 Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 1/6/2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án đã quy định cụ thể thời gian tối đa lập hồ sơ quyết toán của chủ đầu tư, thời gian thẩm tra và phê duyệt quyết toán theo từng nhóm dự án, bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện, đồng thời đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn đầu tư dự án.

Theo đó, so với Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, Nghị định giữ nguyên thời gian chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán trình phê duyệt.

Riêng đối với thời gian thực hiện thẩm tra và phê duyệt quyết toán, Nghị định đã cắt giảm 50% thời gian so với Nghị định số 254/2025/NĐ-CP theo chủ trương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số"; Nghị quyết số 25/2026/QH16 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 và Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026.

Do đó, đề nghị chủ đầu tư, các cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán triển khai thực hiện bảo đảm tuân thủ thời hạn theo Điều 21 Nghị định số 193/2026/NĐ-CP.